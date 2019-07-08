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Bir günde 44 defa CİMER’e şikâyet edilen başkan çalışamamaktan dert yandı

Ayonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Akharım Belde Belediye Başkanı Eşraf Ünsal, Meclis tarafından alınan imar ve çeşitli hizmet kararları ile ilgili bir günde 44 defa Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikâyet edilmesinden dolayı çalışamamaktan dert yandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:37
Bir günde 44 defa CİMER’e şikâyet edilen başkan çalışamamaktan dert yandı

Ayonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Akharım Belde Belediye Başkanı Eşraf Ünsal, Meclis tarafından alınan imar ve çeşitli hizmet kararları ile ilgili bir günde 44 defa Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikâyet edilmesinden dolayı çalışamamaktan dert yandı.


Bin 500 nüfuslu Akharım beldesinde AK Parti’den ikinci dönem belediye başkanlığını kazanan Eşref Ünsal, makam odasında Belediye Meclis üyeleri ile birlikte bir açıklama yaptı. Meclis kararları olmasına rağmen bir günde CİMER’e 44 şikâyet yapıldığını anlatan Başkan Ünsal, "Bize iş yaptırmak istemiyorlar. Şu anda valilikte yargılanıyoruz, incelemeler devam ediyor. Cimer’e yapılan şikâyetlerden dolayı normal belediye hizmetlerini yerine getiremiyoruz, zamanımızı öldürüyorlar. Şikâyetler imar ve kasabaya yapılacak hizmetlerle ilgilidir. Bunu yapanlar Akharım’ın yerinde durmasını, hizmet gelmesini istemeyen kişilerdir. Soruşturma sonunda bu haksız şikâyetleri yapanlar hakkında biz de yasal haklarımızı arayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:37
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