Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin bu yıl 3’üncü kez düzenleyeceği Bahar Şenliklerinde hangi sanatçının katılacağınae dair yapılan ankette bir günde 4 bin öğrenci oy kullandı.

Bu yıl Şeyh Edebali Üniversitesi’nde bir yenilik olarak, şenliklerde sahne alacak sanatçılar öğrencilerin oylarıyla belirlenecek. Buna göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen ankette bir günde 4 bin öğrenci oy kullanırken, ankette yer alacak sanatçılar, 1’inci Grupta; Aydilge, Can Gox, Çağatay Akman, Doğukan Manço, Ekin Uzunlar, Emir Can İğrek, EYPİO, Gece Yolcuları, Gökcan Sanlıman, Kurtalan Express, Necati Saykolar, Pamela, Pera, Pilli Bebek, Sancak, Son Feci Bisiklet, Sufle, TNK, Vera ve Yasin Keleş. 2’nciGrupta; Bora Duran, Burak King, Can Bonomo, Cem Belevi, Ceza, Feridun Düzağaç Gazapizm, Gripin, Kalben, Manga, Oğuzhan Uğur, Otilia, Resul Dindar, Selçuk Balcı, Yeni Türkü, Yusuf Güney ve Yüksek Sadakat şeklinde oldu.