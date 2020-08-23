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Korona Virüs Bir günde 102 kişinin koronaya yakalandığı Adıyaman'da karantina kararları
Korona Virüs

Bir günde 102 kişinin koronaya yakalandığı Adıyaman'da karantina kararları

Koronavirüs vakalarının arttığı Adıyaman'da 96 adresin karantina altına alınmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:08:00 -
Bir günde 102 kişinin koronaya yakalandığı Adıyaman'da karantina kararları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının git gide arttığı Adıyaman’da adeta alarm durumuna geçildi. Bir gün içerisinde Adıyaman’da 102 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni vakalar nedeniyle 96 adresin karantina altına alınmasını kararlaştırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan adreslerin bulunduğu mahalle, köy ve beldeler şu şekilde:

Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Bahçecik, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Musalla, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yenimahalle, Yavuz Selim ve Yenisanayi mahalleleri. Sarıharman, Kayaönü, İnceler, Uludam köyleri ve Kömür Beldesi.

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