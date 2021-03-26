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Korona Virüs Bir günde 100 bin vaka açıkladılar
Korona Virüs

Bir günde 100 bin vaka açıkladılar

Koronavirüs salgınında dünya genelinde en yüksek vaka sayılarının görüldüğü Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla koronavirüs vakası kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 02:37:00 -
Bir günde 100 bin vaka açıkladılar

Brezliya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 777 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve 100 bin 158 vaka tespit edildi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

Ülkedeki ölü sayısı 303 bin 462'ye, vaka sayısı 12 milyon 320 bin 169'a, iyileşenlerin de 10 milyon 772 bin 549'a yükseldi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Ülkenin 26 eyaleti ve federal bölgesinden 18'inde, yoğun bakım ünitelerinde en az yüzde 90 doluluk olduğu açıklanmış, ülkedeki bazı hastanelerde tıbbi ekipman yetersizliği baş göstermişti.

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