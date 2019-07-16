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Bir gün herkes Osmangazi’de yaşamak isteyecek

İlçesi için büyük çaba harcayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘’Bir gün herkes Osmangazi’de yaşamak isteyecek” dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:59
Bir gün herkes Osmangazi’de yaşamak isteyecek

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, göreve geldiği günden itibaren ilçesinin herkes tarafından tanınması ve ziyaret edilmesi için büyük çaba harcıyor. ‘’Bir gün herkes Osmangazi’de yaşamak isteyecek” diyen Başkan Dündar, bu amaçla şu mesajları veriyor:

-“Güzel Bursa’mız, birçok medeniyete beşiklik etmiş dünyadaki ender kentlerin başında gelir. Konumu sebebiyle tarihinin her döneminde ticaret, kültür, sanat, ve yönetim merkezi olan Büyük Cihan Devleti Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’mız, barındırdığı birçok özelliği dolayısıyla “İşte cennet burası” diye de tanımlanmıştır.

-Yüzyıllardır ayakta duran ve herkesi hayran bırakan eserleriyle şehircilikte de örnek bir kent olmayı başarmış Bursa’mızda, Osmangazi’mizde yaşamaktan ne kadar övünsek azdır. Sizlerin teveccühüyle göreve gelen bizler köklü mirasımızla övünmekle birlikte bunun omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun da farkındayız. İşte bu bilinçle; Osmangazi Belediyesi olarak; 9 yıldır ortaya koyduğumuz şehircilik vizyonu ile “Yeni Türkiye yolunda Yeni Osmangazi’yi hızla imar ediyoruz.

-Göreve geldiğimiz günden itibaren daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için çalışıyor; spor, eğitim, kültür-sanat faaliyetlerimiz, tarihi miras çalışmalarımız ve tesislerimizle çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, toplumun her kesimine ve şehrimize katma değer sağlıyoruz.

-Başardıkça görüyoruz ki; yaptığımız her iş, proje çevresine değer katıyor, insanlarımızın refahını yükseltiyor ve Osmangazi’nin yıldızı parlıyor. Bundan sonra da; Hakk’ın ve halkımızın rızasını kazanmak maksadıyla yeni Osmangazi için yeni adımlar atacağız. İnanıyoruz ki; Osmangazi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de parmakla gösterilecek kentler arasında yer alacak.

-Belediyecilikte ve yönetimde Türkiye’nin ufkunu açan kadronun fertleri olarak biz buna yürekten inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ‘Şehir değişirse hayat değişir’ Bu nedenle diyoruz ki; “Bir gün herkes Osmangazi’de yaşamak isteyecek.”

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni Başkan Erdoğan açmıştı

Panorama 1326 Bursa” ile Bursa’nın turizm potansiyelinin de artacağı beklentisi hâkim. Bursa’nın tarihi değerini arttıracak projemiz yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerimize Osmanlı’nın kuruluş felsefesini anlatıyor. 1 Kasım 2018’de ziyarete açılan müzenin resmi açılışı ise 15 Şubat 2019’da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:59
  1. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
  2. Yeni Türkiye yolunda Yeni Osmangazi
  3. Osmangazi
  4. Panorama 1326 Bursa
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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