Türkmen Cephesi Başkanı Aga’dan CHP’ye cevap: Korkmayın bir gün ülkemize döneceğiz

Muhammet Kutlu Ankara

Bayramda vatanlarını görmek, sağ kalabilmiş birkaç akrabalarını bulabilmek için ülkelerine gitmeye çalışan Suriyelilere yönelik CHP’lilerin önayak olmasıyla, “Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın”, “Bayram tatiline gidebilen mülteci değildir, hepsi geri gönderilsin” gibi başlatılan çirkin kampanyaya Suriyeli Türkmenlerden acı bir cevap geldi. Akit’e konuşan Suriye Demokratik Türkmen Cephesi Başkanı Abdülkerim Aga, “Türkiye gibi büyük bir ülkenin tarihine, ananelerine bu gibi tutumlar yakışmıyor. Kimse korkmasın Suriye kurtulduğunda hiçbir Suriyeli Türkiye’de kalmaz” dedi.

Suriyelinin bayramı yok!

Aga, şunları dile getirdi: “Suriyelilerin gerçek bayramı ancak vatanlarının kurtulduğu zaman, istikrar sağlandığı zaman, terör bittiği zaman, ülkelerine tekrar sahip oldukları zamandır. Suriyelilerin bayramı yok aslında. Bizim insanlarımız ölüyor. Varil bombalarının altında, evlerin yıkıntıları altında kalıp ölüyorlar. Ama bayramlarda hiç değilse vatanlarına gidip orayı görmek, havasını teneffüs etmek istiyorlar. Bu da sevindiricidir, Türkiye’de kalıcı olarak kalmayı istemediklerini gösterir. Eğer orada istikrar olursa hiçbir Suriyeli Suriye’den vazgeçmez. Hiçbiri Türkiye’de kalmaz. Kimse endişe etmesin bunun için.”

Rakka’yı PKK’ya verdiler

Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunu tamamlamak isteyen Batılı karanlık güçlerin her şeyi çok iyi planladıklarını belirten Aga, şöyle devam etti: “Rakka’yı DAEŞ’ten alıp bir diğer terör örgütü PKK/PYD’ye teslim ettiler. Kaldı ki PKK/PYD bir Kürt terör örgütüdür. Rakka’da Kürt bile yokken orayı teslim ettiler. Bu insanlık adına utanç verici.”

İdlib’i terörize ediyorlar

İdlib’de son dönemde yeniden tutuşturulmak istenen istikrarsızlık ateşine ilişkin görüşlerini de aktaran Aga, şunları söyledi: “Türkiye ve Suriye’nin düşmanları İdlib’de istikrar istemiyorlar. Burada Türkiye olduğu müddetçe Kürt terör koridorunu kuramayacaklarını bilen karanlık güçler, Türkiye’nin bölgeden çekilmesi ve Kürt terör koridorunu tamamlayabilmek için orayı sürekli terörize ediyorlar.”

Türkmenler zor durumda

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonları ve İdlib’in silahsızlandırılması çalışmalarının Türkmenlerin durumunu biraz düzelttiğini anlatan Aga, sözlerini şöyle tamamladı: “Ama Humus, Şam, Lazkiye Türkmenleri çok büyük ızdırap içinde. Türkmenler, Araplar kadar yardım almıyorlar. Araplara hem Türkiye hem batılılar, hem de Arap ülkeleri yardım ediyor. Türkmenlere ise sadece Türkiye yardım ediyor. Bu yüzden çok sıkıntı çekiyorlar.”