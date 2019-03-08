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Bir gün de olsa

Erzurum’da Dermokozmetik ve Yaşam Merkezi Healt Club, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel kadın sığınma evinden gelen hemcinslerine ücretsiz hizmet sundu.

08 Mart 2019 Cuma 17:07
Bir gün de olsa

Erzurum’da Dermokozmetik ve Yaşam Merkezi Healt Club, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel kadın sığınma evinden gelen hemcinslerine ücretsiz hizmet sundu.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi ile koordine yürütülen çalışma ile kadın sığınma evinde kalan kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ücretsiz kişisel bakım hizmeti aldı. Dermokozmetik ve Yaşam Merkezi Healt Club’a gelen kadınların mutlu ayrıldığını belirten işletmeci Aslıhan Küçükoğlu, “Umarım bundan sonra da devamı gelir. Elimden geleni yapmak istiyorum” dedi.


Toplamda 25 kadının saç kesimi, makyaj ve cilt bakımı gibi hizmetlerden yararlandığını söyleyen ASLIFE Healt Club’ın sahibi Aslıhan Küçükoğlu, “Şu an mevcut olan müşterilerimiz zaten bu tarz fırsatları değerlendirebiliyorlar. O güçleri var. Ama onların hem öyle bir fırsatları yok hem de bir gün dahi olsa o dertlerinden, tasalarından uzaklaşıp tebessüm etsinler istedik. Her kadın alışveriş yaptığında, bakım yaptırdığında kendini mutlu hisseder. Bu sebeple böyle bir şey aklıma geldi. Onlar için daha iyi olacağını düşündüm. Hem de sosyal bir proje olur bir de katkımız olur diye düşündük. Biz projemizde de özellikle şunu belirttik. Burası sonuçta müşterilerimiz sayesinde var. Onların da aracılığıyla böyle bir şey yaptığımızı ve onların da katkıları olduğunu belirtmek istedik” diye konuştu.


Anneleriyle birlikte kalan çocukların da ağırlandığını aktaran Küçükoğlu, “Sabah gelen kadın arkadaşlarımız çok mutlu bir şekilde ayrıldılar. Hepsi çok teşekkür etti. Sayın valimizin akşam yemek programı varmış. Çoğu ona da hazırlandı. İki ekip halinde aldık. Toplamda 25 kadına bu hizmeti sunduk. İkinci gelen ekibin çocukları da var. Burada onları da ağırladık. Eğlenceli vakit geçirdiler. Bazı kadınlar duygulandı. Güzeldi. Umarım bundan sonra da devamı gelir. Elimden geleni yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:07
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