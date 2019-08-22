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‘Bir Gülücük, Bin Mutluluk” dediler,mevsimlik işçi çocukların yüzünü güldürdüler

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Mobil Sağlık Ekipleri, mevsimlik işçileri ziyaret ederek, sağlık taraması yaptı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
‘Bir Gülücük, Bin Mutluluk” dediler,mevsimlik işçi çocukların yüzünü güldürdüler

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Mobil Sağlık Ekipleri, mevsimlik işçileri ziyaret ederek, sağlık taraması yaptı. Ekipleri gören işçi çocukları büyük mutluluk yaşadı.


Türkiye’nin farklı kentlerinden Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç ve Güneşli mahallelerine gelen mevsimlik tarım işçileri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan mobil sağlık ekibi sayesinde haftada 2-3 gün ziyaret edilerek hem rutin kontrolleri yapılıyor hem de mevsimlik işçilerin çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtarak, mutluluklarına ortak oluyor.


Mobil sağlık ekipleri, ailelere hijyen, vektörlerle bulaşan hastalıklar ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verirken, çocuklara mahremiyet, acil durumlarında nasıl yardım isteneceği, acil sağlık hizmeti ile nasıl iletişim kurulacağı, acil yardım servisi telefon numaralarının neler olduğu hakkında bilgi veriyor. Yaklaşık 60 kadar işçi ailelerinin çocuklarına diş fırçası, diş macunu, kalem, kalemlik gibi çeşitli hediyeler dağıtarak çocuklara bir gülücük ile bin mutluluk yaşattı.


Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, her yıl yaz döneminde mevsimlik tarım işçisi olarak ilimize gelen ailelerin il sağlık müdürlüğü koordinasyonu çerçevesinde ailelerine sağlık hizmeti sunduğunu ifade eden İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr Serpil Poyrazoğlu, “Bugün mevsimlik tarım işçilerimize verilen mobil sağlık hizmetini yerinde görmek ve değerlendirmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzden ekiplerle birlikte buraya geldik. Mevsimlik tarım işçisi, tarım alanında hizmet veren,geçici nüfusu kapsayan bir deyimdir. Tarım bilindiği üzere, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın, en geniş ikinci istihdam alanıdır.Her sene belli bir nüfus çevre illerden Kayseri’ye tarım alanında hizmet vermek üzere gelmektedir.İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün çalışanları ile birlikte amacımız, bu bölgede yaşayan toplumun sağlık hizmetlerini korumak, geliştirmek ve sorunları tespit ederek en iyi şekilde vermektir.Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 30 çadır bulunmakta olup, bu çadırlarda gebe, bebek 15-49 yaş arası kadın nüfus ve çalışan erkek nüfus bulunmaktadır. Belirli aralıklarla doktorumuz, çevre sağlığı teknisyenimiz ve hemşiremizden oluşan bir ekiple bu kişilere ulaşarak gerekli sağlık hizmetini yerinde vermekteyiz.Gebelere ve bebeklere vitamin desteğinin verilmesinin yanı sıra aşıları yapılmakta olup,sağlık sorunlarını çözmek üzere ilgili konularda değerlendirme yapmaktayız. Buradaki halkın temiz suya ulaşımından tutun da, her türlü sağlık sorunu bizim için önceliklidir.Çünkü bu nüfus sağlık hizmeti almayı kolay olarak başaramayacak diye değerlendirdiğimiz bir sınıfta yer almaktadır. Sebebi ise yoğun çalışmalarından dolayıdır.Sağlık bakanlığımızın politikaları, İl Sağlık Müdürlüğü’ müzün katkılarıyla hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.


Şanlıurfa’dan Kayseri’ ye mevsimlik işçi olarak çalışmaya geldiğini kaydeden Fahri Güven ise ekiplere teşekkür ederek, “5. aydan sonraUrfa’ dan çıkıp buralara geliyoruz. 11. aya kadar biz buralardayız. Bizim buralarda ki işimiz Çapa, nohut, mercimek, gibi tarım alanlarında çalışıyoruz. Farklı İllere de gittiğimiz zamanlar oluyor. Genellikle Kayseri bölgesinde çalışmaktayız. Biz burada yaklaşık 30 çadır aile varız. Bizler buraya mevsimlik işçi olarak geldiğimizden dolayı, sağlıkçılarımız gelerek bizim hastalarımıza, çocuklarımıza, hamile bayanlarımıza her türlü sağlık taramalarını yapıyorlar. Allah razı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
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