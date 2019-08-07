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Bir Gelecek'ten "Geleceğine Kan Ver" etkinliği

Kızılay Ataşehir Şubesi, BEKA Derneği ve Birevim iş birliği ile Birevim Genel Müdürlüğü'nde "Geleceğine Kan Ver" etkinliği düzenlendi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:53
Bir Gelecek'ten "Geleceğine Kan Ver" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Kızılay Ataşehir Şubesi, BEKA Derneği ve Birevim iş birliği ile Birevim Genel Müdürlüğü'nde "Geleceğine Kan Ver" etkinliği düzenlendi.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğu gerçeğini benimsetmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla "Bir Gelecek" projesi kapsamında "Bir Kan Bir Can temasıyla" bir etkinlik düzenlendi.

BEKA Derneği üyeleri ve Birevim personellerinin katılım sağladığı etkinlik dışarıya açık olması dolayısıyla vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bir Gelecek Genel Koordinatörü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, kan bağışı etkinliğinin önemine işaret ederek, "Bu etkinlikteki mottomuzu geleceğine kan ver olarak belirledik. Çünkü şimdi olmasa bile bir gün herkesin kana ihtiyacı olabilir." ifadelerini kullandı.

Alpay, "Üyelerimiz ve Birevim çalışanlarına gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımız da son derece duyarlılar. Onlarında yoğun ilgisi ile güzel bir etkinlik oldu. 'Bir Gelecek' projesi ile ülkemize hizmet etmeye ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz." bilgisini verdi.


- "Bir Gelecek Birlikte gelecek"


Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi de yapılan etkinliğin son derece önemli olduğunu ve belirli periyotlar ile kan bağışı etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, "Bir Gelecek' projesi ile özellikle dezavantajlı bölgelerde gençlerimizin hayatlarına dokunacak, spora ve eğitime vereceğimiz destekle onları her türlü olumsuz bağımlılıktan koruyarak nitelikli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunacağız. Bir Gelecek Birlikte gelecek." ifadelerini kullandı.

Diriliş Ertuğrul senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ise bu tarz hayırlı projelerin ülke gençliği için son derece önemli olduğunu belirterek, "Bir Gelecek" projesine gerekli desteği vereceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:53
  1. Birevim

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