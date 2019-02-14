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Bir gecede 3 dükkan soydu kameraya ‘sus’ işareti yaptı

Zonguldak’ta bir gecede girdiği 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan Eşref B.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:37
Bir gecede 3 dükkan soydu kameraya ‘sus’ işareti yaptı

Zonguldak’ta bir gecede girdiği 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan Eşref B., esnafları canından bezdirdi.


Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İç giyim mağazası, kadın kuaförü ve elektrik dükkanında meydana geldi. İlk olarak İç giyim mağazası ve kadın kuaförüne giren hırsız eski radyo ve bir miktar para alarak çıktı. Ardından aynı sokak üzerinde bulunan elektrikçiye giren hırsız radyo pili ve bir miktar para çaldı. Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsız polis ihbar edildi. İhbar üzerine gelen polis, şüphelinin caddede sık sık hırsızlık yapan Eşref B. olduğunu fark etti. Gözaltına alınan Eşref B., akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı için işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



Güvenlik kamerasına ‘sus’ yaptı


İsminin Eşref B., olduğu öğrenilen şüpheli hırsızlık yaparken elektrikçide bulunan güvenlik kamerasına yakalandı. Eşref B., elektrikçi dükkanında tezgahın üzerine çıkarak elini ağzına götürerek ’sus’ işareti yaptı. İş yeri çalışanlarından Hakan Çelik, polisin araması sonucu olaydan haberdar olduğunu anlatarak, "Dün gece evdeyken polis arayarak iş yerinize hırsız girdi diye haber verdi. İş yerine geldiğimizde hırsız içerideydi. Hırsız, polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce de birçok kez iş yerlerine girdiğini duymuştum. Her yıl aynı cadde üzerinde bu tür suçları işliyor. Artık bıktık ondan. Daha önce akıl hastanesindeymiş. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar hırsızlık yapmaya başladı. Polisler dahi illallah etmiş kendisinden. Güvenlik kamera görüntülerini izlediğimizde gülünecek bir durum vardı. Kasadan 700 lira civarında para almış" dedi.



Karakolda “Alarm ve güvenlik sistemi taktırın” dedi


Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan Eşref B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Eşref B., ifadesinde iş yeri sahibine “İş yerinize alarm ve güvenlik sistemi taktırın” dediği öğrenildi. Kuaförün cam kapısını kırarak içeri giren Eşref B.’nin içeriden radyo aldığı öğrenildi. İş yeri sahibi Melike Arslan, “Gece talihsiz olay yaşadım. Saat 01.00’e gelirken para çekme kartım vardı. Onun şifresini girmiş. Onu bloke etmiş. Gece polisler aradı, hırsızlık olayı olmuş. Tabii ki akli dengesi olmayan bir arkadaşımız girmiş. Sıkıntılıymış arkadaş. Zaten cezai ehliyeti olmadığı için pek bir yaptırım gücü yok. Olay bize patladı. Kasayı kurcalamış, kasa da bir şey bulamamış. Dükkandan küçük bir radyosu vardı onu almış. Herhalde elektrikçiye gidip oradan da pilleri takmış” diye konuştu.



Suçüstü yakalandı


Eşref B.’nin elektrik malzemeleri satan dükkana girdiği sırada yoldan geçen bir vatandaş durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı içerideyken yakaladı. Kıskıvrak yakalanan Eşref B., polis karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eşref B., 2011 yılında aynı caddedeki manavda muz yiyerek hırsızlık yapmıştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen Eşref B., polis tarafından yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:37
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