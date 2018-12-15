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Bir garip olay! Sular bir anda yükselince araçta mahsur kaldılar

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri kenarında otomobil içerisinde sohbet eden iki arkadaş, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçta mahsur kaldı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 01:36
Bir garip olay! Sular bir anda yükselince araçta mahsur kaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan B.Y. ve arkadaşı Ş.U., 55 AAT 050 plakalı hafif ticari araçla Organiz Sanayi Yolu Kızılırmak Seddesi'ne gitti.

Kızılırmak kenarında aracın içerisinde sohbet dalan iki arkadaş Altınkaya Baraj kapaklarının açılmasıyla ırmakta yükselen suyun içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan iki arkadaş itfaiye ve jandarmadan yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil ve jandarma ekipleri suyun kesilmesi için baraj yetkililerini aradılar ve Bafra Belediyesinden kepçe istedi. Olay yerine gelen 2 kepçe aracı çıkaracakları alanı toprakla doldurma çalışması başlattı.

2 saat süren çalışmalar sonunda araç kepçe yardımıyla içindekilerle birlikte sudan çıkartıldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 01:36
  1. Samsun
  2. Bafra

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