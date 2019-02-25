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Bir fikri olan öğrencilerden proje sergisi

Adıyaman’ın Kahta Borsa İstanbul (Proje) Fen Lisesinde uygulanmakta olan “Bir Fikrim Var” projesi kapsamında öğrencilerin hazırladıkları milli ve yerli projeler sergilendi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:49
Bir fikri olan öğrencilerden proje sergisi

Adıyaman’ın Kahta Borsa İstanbul (Proje) Fen Lisesinde uygulanmakta olan “Bir Fikrim Var” projesi kapsamında öğrencilerin hazırladıkları milli ve yerli projeler sergilendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-I Çağrı kapsamında kabul edilen ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz’ın koordinatörlüğünü yapılan “Bir Fikrim Var” projesi kapsamında Kahta Borsa İstanbul (Proje)Fen Lisesi öğrencilerince proje sergisi açıldı.Okulun Kapalı Spor Salonu’nda sergilenen projelerin açılışını Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Ar-Ge Yöneticisi Lütfü Başlı ve Okul Müdürü Ali Olt tarafındanyapıldı.


Öğrencilerin projelerini tek tek gezen ve öğrencilerle bire bir sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Öncelikle emeği geçenokul idaremize, öğretmenimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tür proje sergilerini biz çok önemsiyoruz. Çünkü gençlerimizin ürettiği çeşitli alanlarla hazırladıkları mili ve yerli projelerden sadece bir tanesi bile tutulsa bu bilimin ilerlemesi, sanatın ilerlemesi, ülkenin kalkınması ya da insanlık için büyük bir fayda sağlar. Burada gördüğümüz gibi gençlerimiz de çok güzel projeler üretmişler, emek vermişler. Bazen gençlerimizin herhangi bir konudaki fikri bir başkasına yeni fikirler de verebiliyor.”


Bu serginin açılması içiniki aydır hazırlandıklarını belirten Proje Koordinatörü İsmetYılmaz, “Öncelikle projemizin bütçesiyle okulumuzda300’den fazla öğrenciye proje eğitimi verdik. Bu eğitimi dışarıdan gelen iki proje uzmanı arkadaşımız verdi. Ardından uzmanlarımız herhangi bir fikri olanöğrencilerimize yönelik atölye çalışması yaptılar. Uzmanlarımız proje hazırlayan öğrencilerimize rehberlik ettikten sonra biz de öğrencilerimize her konuda destek çıkarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla bu sergimizi açtık. Yine bu projeleri hazırlayan öğrencilerimizden 11 tanesini de yanımıza alarak 2 danışman öğretmenle yani toplamda 13 kişi olarak 25-28 Şubat tarihleri arasında İstanbul’a gidip öğrencilerimizi Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesinin Mühendislik, Teknoloji, Bilgisayar ve Hukuk Fakültelerinde ayrıca İstanbul’un tarihi mekanlarında gezdireceğiz. Yine güzel projeler üreten öğrencilerimize çeşitli hediyeler vereceğiz. Bu projelerimizle inşallah öğrencilerimizin birçok hayalini gerçekleştireceğiz. Çünkü ilk defa İstanbul’u gezecekler, ilk defa uçağa binecekler, ilk defa vapura, tramvaya ve metroya binecekler. Belki de en önemlisi ilk defa büyük üniversiteleri gezecekler.”


Proje hazırlayan öğrencilerden Musa Akbaş ise, “ Daha önceden aslında hepimiz çeşitli projeler hazırlamak veya tasarlamak istiyorduk. Ancak bu fırsat bize verilmediği için pek cesaret edemedik. Ancak İsmet Hoca’mızın özellikle sınıflara defalarca gelip ‘siz düşünün, siz hayal edin Gençlik ve Spor Bakanlığı gerçekleştirecek.’ demesiyle biz de çok heyecanlandık ve kafamızdaki fikirleri hayata geçirmeye karar verdik. Önce uzmanlardan iyi bir proje eğitimi aldık. Ardından uzmanlar eşliğinde atölye çalışmaları yaptık. Bugün çok şükür projelerimizi bitirdik ve sergimizi açtık. Önümüzdeki günlerde de inşallah İstanbul’a gideceğiz. Açıkçası hepimiz çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Hayallerimiz bir bir gerçekleşiyor. Emeği geçen ve bizim fikirlerimize önem verip destek veren değerli büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecekte milli ve yerli kalkınmaya yönelik projelerde de görev alırız.”

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:49
  1. sergi
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