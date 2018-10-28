Sakarya'da fabrika alevlere teslim oldu! Çok sayıda ekip sevkedildi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Keresteciler Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.28 Ekim 2018 Pazar 14:50
Sakarya'da bir kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Tüpler dışarı çıkartılıyor
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan fabrikanın bir bölümündeki sanayi tipi tüpler, patlama riskine karşı dışarı çıkarılmaya çalışılıyor.
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