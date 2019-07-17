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Bir efsanenin peşinden denize açıldılar

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen “DADDralli Karadeniz etkinliğine katılan yatçılar, Rize merkeze bağlı Gündoğdu yat limanında mola verdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:32
Bir efsanenin peşinden denize açıldılar

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen “DADDralli Karadeniz etkinliğine katılan yatçılar, Rize merkeze bağlı Gündoğdu yat limanında mola verdi.


Karadeniz’i dünya yelken turizmine açmak ve antik Argonot Efsanesi’ni yaşatmak amacıyla, bir ay önce Yunanistan’dan yola çıkan 10 yatçı, Rize’ye geldiler. Aralarında Türk, Alman, Hollandalılar’ın da bulunduğu yatçılar, 42 limana uğrayarak Karadeniz sularındaki 1 bin 800 mil yapmayı planlıyor. 75 gün sürmesi beklenen serüvenin ardından, Argonotlar gibi Altın Post Efsanesi yolculuğunun Gürcistan durağına ulaşacaklar.


DADDBaşkanı Dr. Zafer Türkmen yaptığı açıklamada “Karadeniz’de sadece yayla ve dağ turizmi yok, Karadeniz bölgesi yelkenli ve yatçılar için de uygun. Tarihte Altın Post için Volos’tan yola çıkan Kaptan Ceysin Karadeniz kıyılarımızdan Poti’ye kadar giderek Altın Post’u alarak geri döndü, bizlerde aynı yolu izleyerek Poti limanına kadar gideceğiz. Bu bölgeye 2012’de ilk kez geldim ve bu 3. gelişimiz. Tarihte bu bölgelerde yolcu taşımacılığı yapılmaktaydı, bunu yeniden canlandırmak istiyorum. Amacımız bu bölgelere yabancıları çekmek, gelecek yıl 10 yabancı ile bu bölgeye geleceğiz. Yerel yönetimlerin limanlarda veya mendireklerde yatçılar ve yelkenliler için barınaklarda yer ayırmalarını istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:32
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