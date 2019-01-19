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Bir dönümde denenen "topraksız çilek" 500 dönüme ulaştı

Mersin'in Silifke ilçesinde, üretimi yıl boyuna yayabilmeyi amaçlayan topraksız üretim yöntemi, çiftçileri sevindirdi

19 Ocak 2019 Cumartesi 10:53
Bir dönümde denenen "topraksız çilek" 500 dönüme ulaştı

Türkiye'nin önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, 10 yıl önce bir dönümlük alanda denenen "topraksız çilek" üretimi, çiftçilerin yöntemi benimsemesiyle bu yıl 500 dönüme ulaştı.

Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Yılmaz Yaltır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel üretime göre topraksız üretim yönteminin çiftçilere daha fazla kazanç sağladığını söyledi.

Bu yöntemle, üretimi yılın her mevsimine yaymaya çalıştıklarını belirten Yaltır, "Mevsime yayıldıkça daha uzun süre çilek üretimi oluyor. Böylece piyasalara hitap edebiliyoruz. Kalite yükseldikçe her türlü pazara hitap edebiliyoruz. Türkiye içinde ve dışında da daha çok çilek satma imkanı oluyor." dedi.

Mehmet Yılmaz Yaltır, açık alanda çilek üretiminin nisan, mayıs ve haziran aylarında yapıldığını vurgulayarak, bu sistemle üretim süresinin 8 aya yayıldığını anlattı.

Çiftçilerin de topraksız üretimi benimsediğini ifade eden Yaltır, şöyle konuştu:

"2009 yılında deneme amaçlı 1 dönümde uygulanan topraksız çilek, bugün 500 dönüme ulaştı. Açık alana ekilmiş çilekte 1 dönümden 4-5 ton civarında ürün alınırken, bu sistemle 1 dönümden 10-15 ton civarında ürün hasat edilebilir. Toprak şartlarında hastalıktan ve diğer iklim koşullarından uzak bir şekilde daha kaliteli ve fazla ürün elde etmek için böyle bir sistemini kurduk. Daha az alandan daha çok ürün elde edilebiliyor. Toprakta bulunan hastalıklı etmenlerden uzakta yetiştiricilik yaptığımızdan dolayı bitkiler daha sağlıklı oluyor. Ayrıca daha az gübre ve işçilik harcanıyor."

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer de çileğin üreticiden kilogramı 11 liradan alındığını belirterek, ilçe genelinde bu yıl 80 bin dönüm araziden yaklaşık 70-80 bin ton hasat beklendiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 10:53
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  2. Mersin
  3. Topraksız çilek

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