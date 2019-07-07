Bir dönem terörün kol gezdiği Kato Dağı’nda şenlik

ŞIRNAK (İHA) – Bir dönem terörün kol gezdiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2800 rakımlı Kato Dağı eteklerinde Yayla ve Kültür Şenliği düzenlendi.

Beytüşşebap Belediye Başkanlığı, yıllardır bölgede hasret kalınan etkinlikleri sağlanan huzur ortamı sayesinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Yayla ve Kültür Şenliği düzenleyen belediye, 2800 rakımlı Kato Dağı eteklerinde kuzu kırkma etkinliği de düzenledi. İlçeden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Merga Pinya Yaylası’ndaki yöre halkının koyun sürüleri içinde ilki gerçekleştirilen şenlikte renkli görüntüler oluştu. Şenlik kapsamında kuzu kırkma, yoğurt ve peynir yarışmaları düzenlenirken, vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekti.

Şenliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helikopterle şenlik alanına gelen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun ve beraberindeki heyeti karşılayan Beytüşşebaplılar, kendilerine çiçek verdikten sonra davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A Haluk Dursun, şenlikte yaptığı konuşmada Beytüşşebap yaylalarında olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Prof. Dr. Dursun, “Bütün Anadolu ve Türkiye kamuoyuna bu davul zurnalar bu bölgede huzurun, sükunun, güvenin ve bereketin sembolü olarak çalmaya devam etsin. Kato Dağı’nda bu şenliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hep buralara gelmek istemiştim. Herkesin buraları gelip görmesini istiyorum. Anadolu’nun birliğine, dirliğine ve huzuruna çok önem veriyoruz. Huzur ve bereket olursa arkadan kültür ve sanat gelir. Bu hükümetimiz adına, Bakanlığımız adına bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik, kütüphanelerimizi dolaştık. Yaylalarımızı görmeye geldik, burada kalıcı projelerle faaliyet vermek için geldik. Son derece mutlu olduk. Faraşin başta olmak üzere tüm yaylalar bereketin olduğu yerler. Buraya güzel bir zamanda gelmiş olduk. Buralara gelmeyi çok istemiştik” dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise, şenliğe katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Aşan, "İlçemizde bu tür faaliyetlerin devamlılığını sağlayacağız. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla beraber artık Beytüşşebap yaylalarında, Faraşin Yaylası’nda, Kato’da çiftçilerimiz için çalışmalarımız, projelerimiz hız kazanacaktır. Bu yayla ve kültür şenliğinin birinci ayağını gerçekleştirdik. Katılımlarından dolayı bakan yardımcımıza ve valimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Şenlik, yarışmalarda dereceye giren vatandaşlara ödüllerin verilmesiyle son buldu.