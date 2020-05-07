Bir dönem sona eriyor! Cezası 25 bin lira

Ticaret Bakanlığı tarafından ilk olarak 5 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan ancak süreçte düzenlemeler için çok kez yürürlüğe giriş tarihi ertelenen Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği için geri sayım başladı.

Emlak365.com'un haberine göre; ilk olarak 2018 senesinde gündeme gelen taşınmaz ticareti yönetmeliği emlakçıların yoğun başvuruları üzerine birkaç kez ertelenmek zorunda kalmıştı.

Resmi Gazete ile yayımlanan son düzenlemeye göre Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020 olarak duyurulmuştu. Yani 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile yeni bir erteleme kararı çıkmadığı takdirde taşınmaz ticareti yetki belgesi resmi olarak yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek.

Vatandaşlar internetten ilan veremeyecek

Yapılan düzenlemenin ardından internetten sahibinden satılık ve kiralık daire ilanları da bu kişilerin yetki belgesi olmaması nedeni ile otomatik olarak yasaklanmış olacak. Bundan sona vatandaş internet üzerinden kendine, babasına, kardeşine, eşine ait olan konut, daire, işyeri ve arsa gibi taşınmazlar için hiçbir şekilde satış işlemi yapamayacak.

İnternet üzerinden verilen ilanlar üzerindeki tüm yetki emlakçılara geçecek. İnternetten kiralık daire ya da satılık ev gibi sahibinden satılık ilanları sadece yetki belgesi olan emlakçılar tarafından verilecek.

25 bin TL para cezası kesilecek

Emlakçılık yetki belgesi olmadan çalışmaya devam eden emlakçılara ise durumun tespit edilmesi halinde 25 bin TL para cezası kesilecek. Yetki belgesi almayan emlakçıların da çalışmalarına izin verilmeyecek.

Emlakçılık yetki belgesi almak isteyen kişilerin ise mutlaka belirli kriterlere sahip olmaları istenecek.