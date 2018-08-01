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İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi tamamen kapandı!

İstanbul'da merkezi toplum ulaşımda olduğu gibi bundan böyle Silivri, Çatalca, Pendik ve Tuzla seferlerini yapan bölgesel hatlarda da sadece İstanbulkart ile seyahat edileceği açıklandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:22
İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi tamamen kapandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla kent genelinde olduğu gibi Silivri, Çatalca, Pendik ve Tuzla seferlerini yapan bölgesel hatlarda da yalnızca İstanbulkart ile yolculuk edilebilecek. İETT Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda, toplu ulaşımda sadece İstanbulkart kullanılacak.

Buna göre, Silivri, Çatalca, Şile, Pendik ve Tuzla'ya yönelik bölgesel seferler yapan 139T, 133AK, 133GP, 133KT, 133, 134, 134CK, 134GK, 134YK, 336H, 400A, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 429, 448, 458 numaralı hatlarda da artık sadece İstanbulkart geçerli olacak. Yolcuların bu hatlarda seyahat edebilmesi için bu kartı edinmeleri edinmeleri gerekecek.

İstanbulkart'ı olmayan veya bakiyesi yetersiz olan vatandaşlar, yolcular tarafından kullanılması için şoförde bulunan İstanbulkart'ı ücreti karşılığında kullanabilecek. Yolculuk ücreti verilmesi halinde şoför, yolcu adına mutlaka İstanbulkart'ı okutacak. Ücreti verilen yolculuk karşılığında İstanbulkart'ı okutmayan şoförler, kural ihlali yapmış sayılacak. Vatandaşlar, bu hatlarda kural ihlali yapan şoförleri; hat numarası, tarih ve saat bilgisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa 153 veya İETT'ye bildirebilecek.

139T, 336H, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 418, 429, 448, 458 numaralı hatlarda mesafe bazlı (kırılımlı) ücret tarifesi uygulandığı için yolcuların mesafeye göre ücret ödemek için kartı okutmadan önce ineceği durağı şoföre söylemesi gerekecek. Şoför validatör ayarını yaptıktan sonra kart okutulduğunda inilecek durağa göre ödeme yapılmış olacak.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:22
  1. İstanbulkart
  2. Toplu taşıma
  3. tamamen kapandı
  4. toplu ulaşım
  5. istanbul

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