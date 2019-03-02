Bir devrin içyüzü

Aziz ecdadımızın, öldükten sonra arkalarında bir sevap kapısı bırakmak düşüncesiyle binbir emekle yaptırdığı vakıf eserlerinin, bir dönemde sadece hava parası beş yüzbin lira yaparken, yok pahasına, on sekiz liraya Ermenilere kiraya verildiğini…

Yapılan devrimlerden sonra “Şapka inkılabına aykırıdır” gerekçesiyle o güzelim sanat eseri mahiyetindeki ecdad mezar taşlarımızın “fesli-sarıklı” olan baş kısımlarının kırdırıldığını…

Koskoca İstanbul’da, namaz kıldırabilecek kadar dahi bilgiye sahip insan bulunamadığından bir dönemde Süleymaniye Camii’ne mahalle bekçisinin imam yapıldığını…

Sultanahmet Camii’nin bir dönem depo olarak kullanıldığını…

Fatih Camii’nin askerlerle doldurulup bir nev’î kışla görevi gördüğünü, askerlerin silahlarından çıkan mermilerin hâlâ izleri olan deliklerin silinmediğini…

Biliyor muydunuz?