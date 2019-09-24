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Bir dev şirket daha iflasını açıkladı!

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook dün iflasını açıklamıştı. Bugün de Slovenya’nın milli havayolu Adria Airways iflasını açıkladı.

24 Eylül 2019 Salı 09:46
Bir dev şirket daha iflasını açıkladı!

Slovenya’nın milli havayolu Adria Airways, Salı ve Çarşamba günüleri için tüm operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Bir süredir mali sıkıntılar içinde olan havayolunun fon arayışına devam edeceği ve en kısa süre içinde uçuşlarına yeniden başlamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Durum nedeniyle yolcuların uçuşlarını kontrol etmeleri belirtilirken, mağdur olan yolcularında havayolu ile iletişime geçmeleri istendi.

1961 yılında kurulan milli havayolunun filosunda 17 adet uçak bulunuyor.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörünün "ticari faaliyetlerine son verdiğini" duyurdu.

Dünden itibaren tatil noktalarına boş uçaklar gönderilmeye başlanmıştı. Thomas Cook'un Genel Müdürü Peter Fankhauser, şirketin batışının "büyük üzüntü yarattığını" söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook hakkında bir açıklama yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından 178 yıllık bir geçmişe sahip olan Thomas Cook şirketi için yaptığı açıklama şu şekilde:

“İngiltere operasyonlarını 23.09.2019 tarihi itibariyle durdurma kararı alan Thomas Cook, Almanya, Rusya ve Nordic’de faaliyetlerine devam etmektedir. Bugün itibariyle Thomas Cook İngiltere’nin ülkemizde 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunmaktadır.

22.09.2019 dahil içeride konaklayan konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir.

İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere’nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışan ‘Kredi Destek Paketi’ en kısa sürede hayata geçirilecektir.”

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:46
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