Bir dededen toruna mektup

İşte dedenin önemli bir liseyi kazanan torununa yazdığı o mektup;

Çok sevdiğim torunum, bu yıl önemli bir liseyi kazandı. Bu vesileyle onun, bundan sonra neleri yapması gerektiği yönünde, bir kılavuzlukta bulundum. Sizin çocuklarınızın ve torunlarınızın da benim olduğunu ve onların da yararına olacağını düşünerek, burada onu yayınlamak istiyorum. Bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Sevgili torunum, şimdi sen liseye başladın, hayırlı uğurlu olsun. Bu okulda, Allah seni başarıdan başarıya ulaştırsın. Çalışkan bir insansın, başarılı olacağına da inanıyorum.



Sonra inşaallah üniversite ve lisans üstü eğitim aşamaları gelecek. Buralarda da inşaallah öyle olacaktır.



Ancak sana çok önemli iki şey söyleyeceğim, bunları sakın unutma:



Hayatın boyunca iki kanatlı olarak gelişmeğe çalış. Birini ihmal edip, diğerine ağırlık verme. İkisini de eşit olarak geliştirmeğe gayret et. Ben şimdi birinci kanat, ikinci kanat diyeceğim ama bu, birinin diğerinden önde olduğu anlamına gelmez. İkisini de aynı derecede tut.



O iki kanat nedir diye sorarsan, bil ki, kanadının birisi, ömrün boyunca okullarda okuyacağın bilimlerdir. Lisede ve üniversitede okuyacağın bilim dallarını çok çok iyi öğren. Onları iyice öğrenmeğe çok gayret et. Özellikle üniversitede seçeceğin alanda, öğrenciliğinde ve sonrasında, daima en iyiler arasında, hatta onların da önünde olmayı kendine hedef edin



Diğer kanadın ise, o da en az birinci olarak söylediğim kadar önemlidir. O kanat, inancın, tarihin ve kültüründür.



Yavrum, hayatının gayesi, Yüce Dinimiz İslamı öğrenmek, yaşamak, yaymak ve O’nun etkin olmasını sağlamak olsun. Sakın, kayıt dışı hayata yani haramlara yaklaşma, onlardan hep uzak dur. Onlar, uyuşturcu gibidirler, bir iki defa içine girince artık bağımlı olur insan, Allah korusun. Hayatının en büyük hedefi de Yüce Rabbimiz olan Allah'ı sevmek ve O'nun tarafından sevilmek olsun.



Bunun için hem inancını, hem bu inancın yaşandığı ve güzelliklerle dolu olan tarihini, hem de bu tarih boyunca üretilmiş olan ürünler anlamında kültürünü çok iyi öğren. Bu da senin ikinci kanadın olacaktır.



Her iki kanadını da şimdiden birlikte ele al, ikisine de birlikte çalış, ikisini de birlikte geliştir, birlikte yaşa ve onların ikisi birlikte seni oluştursun.



Yani insanlar, ileride sizden bahsederken, O, hem alanında mükemmel, üretken ve kalite bir insandır, hem de inancını, tarihini ve kültürünü çok iyi bilir, çok iyi yaşar ve onların etkin olması için bütün gücüyle çalışır, diye düşünsünler. İnsanlar seni görünce çift kanatlı insan işte böyle olur diye akıllarından geçirsinler. Ancak bunu, onlar böyle düşünsünler diye yapma, aksine bu, senin yaşam felsefen olsun.



Bir de Yavrum, insanları Allah için çok sev ve onlara hizmet, yardım ve destek olmayı, kendine temel ilke olarak kabul et.



ALLAH MUİ’NİNİZ OLSUN,

HIZIR (as), SÜREKLİ OLARAK SİZİNLE VE SİZE DESTEKÇİ OLSUN.

Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ,