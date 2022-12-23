Bir de hafız olacak! Bu yaptığı, düpedüz utanmazlık

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde ise Ankara temsilciliği yapan Mehmet Ocaktan iyice zıvanadan çıktı. Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan "hafız" yazar Ocaktan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör örgütü yandaşlarını dolduran Ekrem İmamoğlu'na kol kanat gerdi.

İmamoğlu hakkında terör davası açılabileceği bilgisini paylaşan Ocaktan, "Öyle anlaşılıyor ki iktidar seçim yaklaştıkça akla hayale gelmeyecek yeni yasaklar icat etmeye devam edecek. Normal demokratik yollarla seçimi kazanması mucizelere kalmış bulunan iktidar, muhalefetin kazanma ihtimali bulunan her adayı için benzer davaları açıp boş kaleye gol atma hevesinden asla vaz geçmeyecektir" herzelerini yumurtladığı pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir hukuk devletinde “ahmak” gibi suç teşkil etmesi bile mümkün olmayan bir kelime yüzünden Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak getirilmesi akıllara zarar bir durum.

Herhalde bu dava, hukuk tarihine eşi benzeri bulunmayan bir garabet olarak geçecektir. Ama ne yazık ki burası Türkiye… Hukuk devletinin ruhuna çoktan Fatiha okuduğumuz için sıradan bir kelime yüzünden yasaklar manzumesi oluşturulmasına da artık hiç şaşırmıyoruz.

Öyle anlaşılıyor ki iktidar seçim yaklaştıkça akla hayale gelmeyecek yeni yasaklar icat etmeye devam edecek. Şimdilik bir iddia olarak dillendiriliyor ama 'hakaret'ten aldığı ceza nedeniyle görevden alınması mümkün olmayan Ekrem İmamoğlu'na bu kez terör davası açılabilirmiş. İmamoğlu'na terörden dava açılması halinde İçişleri Bakanlığı'nın dava sonuçlanmadan görevden alma yetkisi bulunuyor.

Peki buna şaşırdık mı?

Kesinlikle hayır, zira normal demokratik yollarla seçimi kazanması mucizelere kalmış bulunan iktidar, muhalefetin kazanma ihtimali bulunan her adayı için benzer davaları açıp boş kaleye gol atma hevesinden asla vaz geçmeyecektir. (...)"