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"Bir daha PKK belası çıkamayacak"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "PKK'lı teröristler, Kur'an-ı Kerim'in içine bomba düzeneği kurmuşlar. Polis ve askerlerimiz yerde buldukları Kur'an-ı Kerim'i kaldırdığında bomba patlıyor. Evlatlarımızı bu şekilde şehit ettiler"- "Eştikleri çukurlara doldurduk ve gömdük, kapattık. Çok şükür bitti. Bir daha PKK belası çıkamayacak"

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:48
"Bir daha PKK belası çıkamayacak"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, PKK'lı teröristlerin Kur-an'ı Kerim'in içine bomba düzeneği kurarak polis ve askerleri şehit ettiklerini belirterek, "Eştikleri çukurlara doldurduk ve gömdük, kapattık. Çok şükür bitti. Bir daha PKK belası çıkamayacak." dedi.

Partisinin Keçiören ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Özhaseki, terör örgütü PKK'nın çukurlar kazarak bağımsızlık ilan etmeye çalıştığını hatırlattı.

Özhaseki, "PKK'lı teröristler, Kur-an'ı Kerim'in içine bomba düzeneği kurmuşlar. Polis ve askerlerimiz yerde buldukları Kur'an-ı Kerim'i kaldırdığında bomba patlıyor. Evlatlarımızı bu şekilde şehit ettiler. Eştikleri çukurlara doldurduk ve gömdük, kapattık. Çok şükür bitti. Bir daha PKK belası çıkamayacak." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin devam ettiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Onun liderliği ve cesareti ile hepimiz sokaklara döküldük. O tankların önünde dimdik durduk. FETÖ ile mücadele ederken biz biliyorduk ki 80 milyon arkamızdaydı. FETÖ denilen Amerika'daki lanet sapık ile mücadele ederken de bütün millet bize dua ediyordu."

21 yıl belediye başkanlığı, sonrasında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını dile getiren Özhaseki, seçildiği takdirde Ankara'da gerçekleştireceği projeleri anlattı.

- "Suç değil, siyasi miras babadan oğula geçer"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı da CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in 12 Eylül askeri darbesinde sıkıyönetim savcısı olan babası Nurettin Soyer'in siyasi mirasına sahip çıktığını belirterek, suçun değil, siyasi mirasın babadan oğula geçtiğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Cumhur İttifakı'nın adaylarına yönelik, "Batıda kaybettireceğiz." şeklindeki açıklamasını eleştiren Bostancı, "Yani batıda oylar CHP'ye, İYİ Parti'ye.' diyorlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kimler kimlerle beraber." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, zulme uğrayan mazlumların buluştuğu yer"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da Türkiye'de beka sorununun hala devam ettiğini kaydederek, "Bu, seçim işi değil, beka işidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi zulme uğrayan mazlumların buluştuğu yer olarak tanımlayan Yıldırım, "Bu ülke Mekke'den, Medine'den, Kudüs'ten sonra İslam'ın 4'üncü mübarek beldesidir. Burası Ümmeti Muhammed'in ikinci Medine'sidir." diye konuştu.

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın misyonunu "Türkiye'yi geleceğe taşımak" şeklinde tanımlayarak, belediye pazarlığı peşinde olmadıklarını anlattı.

Açılışa AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile çok sayıda partili de katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 20:48
  1. - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:
  2. 31 Mart 2019yerel seçimler
  3. Ak Parti
  4. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Naci Bostancı
  5. cumhur ittifakı
  6. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım

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