Peygamberimiz bir defasında yanına gelen bir kocakarıya fazla ikramda bulundu. Sebebini soranlara: “Bu kadın Hatice (R.Anha)nın sağlığında bize gelir giderdi. Vefa dindendir” buyurdu. (Buhari)

Vefa bir erdemdir, alçaklarda bulunmaz.

“En vefalı dostumuz gölgemizdir. O da yoldaşlık etmek için güneşli havaları bekler.” Cenap Şahabettin.

Hayatta kimseye lüzumundan fazla bağlanma. Unutma ki; en beyaz gülün bile gölgesi siyahtır. Kişi ikbal döneminde meyveli ağaca benzer. Bazı insanlar meyve bulundukça o ağacın altında bulunurlar. Sömürdükleri ağacın meyvesi bitince de oradan uzaklaşır, yeni meyveli bir ağaç ararlar. Hörmetli Cumhurbaşkanım!

Ne siyasette vefa var ne diğer alanlarda. Senin için takla atanlar gemiyi ilk terkedecek olanlar; bilesin.

Türk siyasi hayatında, uzun süre iktidar olup da en çok vefalı davranılan yine de sizsiniz. Elhamdülillah. Lakin bugün size gerçek anlamda bağlı kalanlar, batsa da gemiyi terketmeyecek olanlar 70’li ve 80’li kuşak, eskinin Milli Görüş ekolünden gelenler… Daha eskiler kalmadı gibi. Yeniler de ne bileyim! Ben acırım da size acırım. Bu emeğe bu hizmete bu diğergamlığa acırım. Vefasızlık haberleri çokça gelir oldu kulağıma ona acırım.

Size gerçek ahvalin yansıtılmadığını sanıyorum, sizin aldatılmanıza acırım.

Millet inim inim inlerken, gerçek partililer yani adanmışlar, bir çözüm olmalı, bir kucaklaşma olmalı derken gününü gün edenlere yanarım.