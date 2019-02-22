Bir ’Çınar’ ayaklandı

Doğumundan kısa bir süre Serebral Palsi hastalığına yakalanan ve beynine oksijen gitmeyen Hasan Çınar Akan, azmetti ve 7 yıl sonunda yürümeyi başardı. Usanmadan bıkmadan yürümek için fizik tedavi eğitimi alan 8 yaşındaki Hasan Çınar Akan, “Şimdi koşacağım” dedi.

İzmir’de prematüre doğan Hasan Çınar Akan, kısa bir süre Serebral Palsi hastalığına yakalandı. Beynine oksijen gitmeyen ve buna bağlı olarak birçok rahatsızlıkla uğraşan Akan, yaşıtlarına göre fiziksel olarak geride kaldı. Oğlunun henüz 9 aylıkken el ve ayaklarını oynatamadığını anladıktan sonra hastaneye götürdüğünü belirten Dilek Akan, “Yapılan incelemelerde oğluma Serebral Palsi, teşhisi konuldu. Ailece hepimiz yıkıldık. Hemen fizik tedaviye başladık. Oğlum hiçbir zaman yılmadı ve 7 yılın sonunda yürümeye başladı. Gözyaşlarımı tutamadım. Onunla gurur duyuyorum. Her geçen gün de daha iyiye gitmeye başladı. Diğer hastalara da örnek olacağını umut ediyorum. İlkokul ikinci sınıfa giden oğlumuz şimdi arkadaşlarıyla iletişim kurup sohbet ediyor” dedi.

7 yıllık azim

En büyük hayalini gerçekleştiren Hasan Çınar, fizik tedavi merkezinde tedavi görüyor. Hastalığıyla ilgili tedavisini planlayan ve takibini yapan Bornova Borfiz Fizik Tedavi Uzman hekimleri ile kurumun fizyoterapisti Zeynep Candan, “Çınar bize geldiğinde daha 1 yaşındaydı. El ve ayaklarını oynatamıyor, emekleyemiyor ve elleriyle bir şey tutamıyordu. Onunla beraber uzun bir tedavi sürecine girdik, şimdilerde tek başına olmasa da destek alarak yürümeye başladı” dedi.

Hasan Çınar’ın tedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen Candan, “Annesi ve babası başta olmak üzere bizleri de sevindiren bu durumla ilgili çok mutluyuz. Tedavisi devam ediyor, inşallah ilerleyen günlerde tek başına yürüdüğünü hatta koştuğunu göreceğiz. Biz fizik tedavi olarak kas dokusunu güçlendiriyoruz” diye konuştu.