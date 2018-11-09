Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Arsa Bank! Milyonları alıp kayboldu

Son dönemlerin en sık kullanılan dolandırma yöntemlerinden biri olan 'ponzi sistemi' bu kez Bursa'da çok sayıda vatandaşın hayatını kararttı.

'Arsa yatırımı' vaadiyle insanlardan para toplayan S.İ'nin eski bir banka çalışanı olduğu öğrenilirken, yaptığı vurgunun ardından ortadan kaybolduğu kaydedildi.

"Bankaların ipotekli evlerini satın alıyordu"

Savcılığa dilekçe veren mağdurlardan birisi, sistemi şöyle anlattı:

"S.İ eski bir bankacı. İstifa edip emlak işine girdi. Biz de o vasıtayla tanıştık.

Bankaların ipotek ettiği evleri, tanıdıkları vasıtasıyla henüz ihaleye girmeden satın alıyordu. Değerinin altında satılan evler için etrafından para topluyordu. Örneğin bankadan evi 150 bin liraya alacak. Kendinde para yok. Etrafında kişilerden paraları temin edip, evi satın alıyor. Sonra evi örneğin 250 bin TL'ye satıyor. Aradaki 100 bin TL'yi parayı verenler arasında bölüştürüyor. Kendisi de pay alıyor."

Bursa'da bir anda isim yaptı

S.i'nin bu yöntem dışında arsalar için de çevresindekilerden para topladığını anlatan bir başka mağdur ise, "Arazilerin fotoğraflarını gösteriyordu. Sonra sizden diyelim ki 50 bin TL aldı. Bir ay sonra 55 bin veriyordu. Ancak bir süre sonra ara paraları ödemez oldu. Kendisine ulaştığımız sürekli bahane uydurdu. Ben kendisine 30 bin TL vermiştim. Paramı vermedi ancak 1 ay sonra 5 bin, iki ay sonra 8 bin TL gönderdi. Ana paramızı da en kısa zamanda vereceğini iddia ediyordu."

Bankanın Yönetim Kurulu Üyesi de mağdur

S.İ'nin Bursa, İstanbul ve çevre illerden 30'un üzerinde ismi dolandırdığı, dolandırılanların arasında bir kamu bankasının yönetim kurulu üyelerinden birinin de bulunduğu öğrenildi.

Mağdurlar, yaklaşık 20 milyon liralık bir vurgunun söz konusu olduğunu öne sürerek, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Eşinden boşandı, telefonlarını kapadı

Vatandaşlardan aldığı paraları ödemeyen S.İ bu süreçte telefonları kapattı, bir bankada çalışan eşinden jet hızında boşandı.

Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından S.İ yeniden ortaya çıktı mağdurlara, Yaşananları düzeltebilmenin tek yolu, benim yeniden ticari hayatıma devam etmemden geçmektedir. Çalıştığım süreci bu mağduriyetleri giderebilirim. Hapse girersem çalışamam mağduriyetinizi gideremem" mesajını gönderdi.

Ponzi sistemi nedir?

Saadet Zinciri diğer adıyla Ponzi düzeni (Ponzi şeması), ilk kez Charles Ponzi tarafından 1910 yılında uygulanan hileli bir yatırım şeklidir.

Her zaman ortalamanın üzerinde kazanç sağlamayı vaat eden sistem ilk önce bu beklentileri karşılamayı sağlar. Bu durumda yeni gelen yatırımcıların paralarını eski yatırımcılara ödeyerek kullanır ve ponzi sisteminin gelişmesi sağlanır.



Ponzi sistemleri hiçbir zaman meşru yatırım yapmaz. Bunun yerine yatırımcıların paralarını kullanarak birbirine aktarır. Yeni yatırımcı gelmediği takdirde ise sistem bir süre sonra çöker.