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CHP'li Didem Engin de Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Öztürk Yılmaz'ın ardından CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin de cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıkladı

20 Nisan 2018 Cuma 14:30
CHP'li Didem Engin de Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını duyurdu. Engin'in açıklamasıyla bugün, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum" diyerek aday adaylık açıklaması yapan Öztürk Yılmaz'ın ardından CHP'de cumhurbaşkanlığına aday adayı olan isim sayısı 2'ye yükseldi

CHP'li Engin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemiz iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacaktır. 16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, Meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir.

Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta dur diyeceğiz.

BASIN TOPLANTISI İLE AÇIKLAYACAK

Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım.

Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, "Dünle beraber gitti, cancağızım; Ne kadar söz varsa düne ait; Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” İşte şimdi güzel ülkemizin vatansever evlatları olarak yeni şeyler söylememizin zamanı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:30
  1. İstanbul
  2. Öztürk Yılmaz
  3. CHP
  4. Didem Engin

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