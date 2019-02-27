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Bir CHP klâsiği: Çöp dağları

CHP’li Hayri İnönü’nün yönetimindeki Şişli’de, çöp yığınları binaların önlerini kapatmaya başlarken, Kadıköy’de ise toplanmayan çöpler vatandaşı canından bezdirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:15
Bir CHP klâsiği: Çöp dağları

 Haber Merkezi 

Türk siyasi tarihine ‘çöp dağları’ tabirini armağan eden CHP belediyeciliği yeniden hortladı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediyeleri yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP, halihazırdaki belediyelerinin çöplerini toplamaktan bile aciz kaldı. İstanbul’un metropol ilçelerinden biri olan Şişli’de çöp yığınları binaların boylarıyla yarışmaya başladı. CHP’li Hayri İnönü’nün yönetimindeki Şişli Belediyesi’nde günlerdir çöpler toplanmıyor. Şişli’nin en önemli caddeleri çöp artıklarından geçilmezken, olası bir salgının ortaya çıkmasından korkuluyor.

CHP’li Aykurt Nuhoğlu’nun yönetimindeki Kadıköy’de de durum pek farklı değil. Kadıköy’ün birçok noktasında çöpler toplanmıyor. Çok az bir farkla kazandığı Yalova’yı da çöp birikintilerine mahkûm eden CHP’li belediye, son aylarda hiçbir çöpü toplayamadı. CHP’li Yalova Belediyesi’nin 250 milyonluk borcu sebebiyle araçlarına haciz gelince, çöpler de sokakta kaldı. Yıllardan bu yana İzmir’i sömüren CHP, bir belediyenin asli görevi olan çöp toplama sorununu bile bütünüyle çözemedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:15
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Türk siyasi tarihi
  4. çöp dağları
  5. CHP belediyeciliği
  6. 31 Mart yerel seçimleri
  7. CHP
  8. Şişli
  9. CHP’li Hayri İnönü
  10. CHP’li Aykurt Nuhoğlu
  11. CHP’li Yalova Belediyesi

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