Bir CHP klâsiği: Çöp dağları

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Türk siyasi tarihine ‘çöp dağları’ tabirini armağan eden CHP belediyeciliği yeniden hortladı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediyeleri yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP, halihazırdaki belediyelerinin çöplerini toplamaktan bile aciz kaldı. İstanbul’un metropol ilçelerinden biri olan Şişli’de çöp yığınları binaların boylarıyla yarışmaya başladı. CHP’li Hayri İnönü’nün yönetimindeki Şişli Belediyesi’nde günlerdir çöpler toplanmıyor. Şişli’nin en önemli caddeleri çöp artıklarından geçilmezken, olası bir salgının ortaya çıkmasından korkuluyor.

CHP’li Aykurt Nuhoğlu’nun yönetimindeki Kadıköy’de de durum pek farklı değil. Kadıköy’ün birçok noktasında çöpler toplanmıyor. Çok az bir farkla kazandığı Yalova’yı da çöp birikintilerine mahkûm eden CHP’li belediye, son aylarda hiçbir çöpü toplayamadı. CHP’li Yalova Belediyesi’nin 250 milyonluk borcu sebebiyle araçlarına haciz gelince, çöpler de sokakta kaldı. Yıllardan bu yana İzmir’i sömüren CHP, bir belediyenin asli görevi olan çöp toplama sorununu bile bütünüyle çözemedi.