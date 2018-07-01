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Bir buçuk senede orta öğretimi bitirdi, 8 yaşında üniversiteye başlıyor

Belçika'da IQ seviyesi 145 olan, orta öğretimi bir buçuk senede bitiren 8 yaşındaki Laurent Simons, doğrudan üniversite eğitimine başlayacak

01 Temmuz 2018 Pazar 10:34
Bir buçuk senede orta öğretimi bitirdi, 8 yaşında üniversiteye başlıyor

Belçika'da, orta öğrenimi bir buçuk yılda bitiren 8 yaşındaki bir çocuğun üniversiteye başlayacağı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, 6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda tamamlayan 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak.

BİLGİSAYAR ALANINDAKİ MESLEKLERE YÖNELMEK İSTİYOR

Simons'un ailesi, çocuğun IQ seviyesinin 145 olduğunu belirtti.

Belçika'nın RTBF radyosuna konuşan Simons, en sevdiği dersin matematik olduğunu, daha önce bir doktor veya astronot olmayı istediğini ancak şu an bilgisayar alanındaki mesleklere yöneldiğini söyledi.

Liseden mezun olan Simons, iki aylık bir tatilden sonra üniversiteye başlayacak.

Laurent'in babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını söyleyerek, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 10:34
  1. Laurent Simons
  2. RTBF
  3. Belçika
  4. BBC

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