Bir buçuk ay sonra tekrar hortladı! Kentte ikinci dalga paniği
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir buçuk ay sonra 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Hastalar evlerinde karantinaya alındı.
Vakaların en çok görüldüğü kentlerin başında gelen Diyarbakır'da, yaklaşık 1 buçuk aydır virüs görülmeyen Dicle ilçesinde 3 vakaya birden rastlandı. Uzun bir aradan sonra korona virüs vakasının görüldüğü ilçede hastalar, evlerinde karantinaya alındı.
Sokağa maskesiz çıkmak yasak
Kent genelinde birçok bölgede vatandaşlar maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket etmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasaklandı.