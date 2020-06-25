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Korona Virüs

Bir buçuk ay sonra tekrar hortladı! Kentte ikinci dalga paniği

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir buçuk ay sonra 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Hastalar evlerinde karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 08:27:00 -
Bir buçuk ay sonra tekrar hortladı! Kentte ikinci dalga paniği

Vakaların en çok görüldüğü kentlerin başında gelen Diyarbakır'da, yaklaşık 1 buçuk aydır virüs görülmeyen Dicle ilçesinde 3 vakaya birden rastlandı. Uzun bir aradan sonra korona virüs vakasının görüldüğü ilçede hastalar, evlerinde karantinaya alındı.

Sokağa maskesiz çıkmak yasak

Kent genelinde birçok bölgede vatandaşlar maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket etmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasaklandı.

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