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Gündem Bir başıboş köpek saldırısı daha: Kovaladığı çocuğa araba çarptı!
Gündem

Bir başıboş köpek saldırısı daha: Kovaladığı çocuğa araba çarptı!

Elazığ’da başıboş köpeklerin saldırdığı bir çocuk, koşarak caddenin karşısına geçmeye çalışınca araba çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 02:03:00 - 2022-04-22 02:07:05

Olay, önceki akşam Elazığ'ın merkez Mustafa Paşa Mahallesinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen çocuk, önce sağını solunu kontrol edip yolun karşısına geçti.

Bir süre yürüdükten sonra başıboş köpeklerin saldırısından kaçan çocuk, koşarak caddenin karşı tarafına geçmek istedi.

Bu sırada yoldan geçen aracın çarpması ile şok geçiren çocuk, şok halinde kalkıp kaldırımda oturmaya başladı.

İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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