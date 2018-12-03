Bir başarı hikayesi - Nali Şerif Gümüş

Merhaba Ayhan Bey, sizi biraz tanımak isteriz, öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?

Merhaba ben Gümüş Ustası Ayhan Cebeci, gümüşle ilk tanışıklığım ilkokul üçüncü sınıfta (1991) hafta sonları kapalı çarşıda bulunan gümüş ustalarının yanında çırak olarak çalışmaya başlamamla oldu. Yanında çalıştığım değerli ustalarım sayesinde işime tabiri yerindeyse aşk ile bağlandım ve askere gidene kadar aralıksız olarak kapalı çarşıda çalışmaya devam ettim. Askere gitmeden önce kendi işimi kurup bir mağaza açma yeterliliğine ulaştığıma karar vermiştim ve döner dönmez bu yönde adımlar atmaya başladım. İlk başta evin bir odasına kurduğum gümüş tezgahı ile ürünlerimi satmaya başladım ve hızla gerisi geldi.

Markanız olan Nali Şerif oldukça dikkat çekici, neden Nali Şerif adını tercih ettiniz?

Nali Şerif Gümüş adından da anlaşılacağı üzere ağırlıklı olarak maneviyatı yüksek İslami gümüş takılar üretiyor. Kendim şahsen milli ve manevi değerlere sahip İslami hassasiyetleri bulunan bir gümüş ustasıyım. Bunu sanatıma yansıtırken de gösteriyorum ve ad seçiminde de göstermek istedim. Bildiğiniz gibi Nal-ı Şerif peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'ın ayak izinin tasviridir, geçmişten günümüze Müslümanlar bu tasviri birçok farklı sanat türünde peygamber efendimize ne kadar değer verdiklerini göstermek için kullanmışlar bende aynı gerekçe ileNal-ı Şerif adını tercih ettim.

Nali Şerif Gümüş ne tür takılar üretiyor?

Nali Şerif Gümüş, milli ve manevi değeri olan bay/bayan gümüş yüzük, kolye, bileklik ve küpeler üretmektedir. Tüm ürünlerimizin yanında Nali Şerif tasvirli ürünlerimizin ayrı bir yeri bulunmakta, sadece Nali Şerif tasvirli olan yüzlerce farklı gümüş kolye veyüzük modelimiz bulunuyor diyebilirim.

Başarılı olmanızı sağlayan ve sizi diğer gümüş takı üreticilerinden ayıran püf nokta nedir?

Uygun ödeme seçenekleri, kalite, güvenilirlik vb. kriterler olmazsa olmazlarımız, fakat bizi diğer gümüş takı üreticilerinden ayıran en önemli özellik takılarımızda kullandığımız renk, sembol ve motifler..Nali Şerif Gümüş olarak sadece şık görünüm kazandırdıkları için sembol ve motifleri gelişi güzel kullanmamaktayız. Takılarımızda kullandığımız taşın renginden tutun, kullandığımız sembol ve motiflerin ne anlama geldiğini hangi kombinasyonun takımıza nasıl bir anlam ve ifade katacağını biliyoruz. Bu bizi diğer üreticilerden ayıran en büyük özellik diyebilirim.

Ağırlıklı satışlarınızın web siteniz üzerinden gerçekleştiğini biliyoruz. Online dünyadaki bu başarınızı neye borçlusunuz?

Web sitemiz naliserif.com bizim online dünyadaki mağazamız, buradaki başarımızın sırrı ise bence sürekliliğimizden kaynaklanıyor. Fiziki mağazamız ile nasıl ilgileniyorsak online mağazamızla da aynı şekilde ilgileniyoruz. Düşünün fiziki mağazanızın vitrinini temizlemez, ürünlerini yenilemez ve gelen telefonlara vs. cevap vermezseniz fiziki müşterilerinizin size olan güveni hızla kaybolacaktır. Online mağazamız içinde aynısı söz konusu oraya da özen göstermediğiniz takdirde müşterilerimizin güveni ve algısı negatif olur.

Tüm ürünleri hala siz mi üretiyorsunuz?

Evet, ben işimi severek yapıyorum, bu sanat aynı zamanda benim hobim ve ellerim izin verdiği sürece yapmaya devam edeceğim. İleride yanımda çalışanlar olsa dahi kendimi gümüştezgahından ayırmayı düşünmüyorum.

Müşterileriniz ile ilişkiniz nasıl?

Müşterilerimiz ile ilişkimizin temelinde güven yatmakta, bizden aldıkları herhangi bir gümüş takının verdiğimiz bilgi ve kalitenin dışında olması mümkün değil. Bu yüzdendir ki bizden bir kere alışveriş yapan müşterimiz devamlı müşterimiz olmaktadır.

Tabi bunu sadece sözle sağlamıyoruz. Tüm müşterilerimize ürün değişimi ve iade garantisi sunmaktayız. Bu olanak aynı zamanda bizim ürünlerimize olan güvenimizin bir göstergesi..

Kendi mağazanızı açtığınızda bu kadar başarılı olacağınızı düşünmüş müydünüz?

Başlangıçta çok heyecanlıydım ve beklentilerimin yanında hiç kuşkusuz korku ve hayallerimde bulunuyordu. Nali Şerif Gümüş başlangıçtaki beklentilerimi aşmış durumda fakat bu aynı zamanda yeni beklenti ve hayallerin de kapısını da açtı.

Gelecek hedeflerinizde neler var?

Mağazamızdan bizzat gelip ürün alan birçok müşterimizin yurt dışında bulunan eş, dost ve akrabalarına hediye olarak gümüş takılarımızı gönderdiklerini biliyorum. Bunun yanında yine bize sipariş verip yurt dışında ürünlerimizi satan müşterilerimiz bulunuyor. Benimde yakın gelecekteki hedeflerim arasında yurt dışı satışlarına başlamak ve Türk gümüş takı sanatının geldiği noktayı sınırlarımızın ötesine taşımak bulunuyor.

Girişimci adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir?

Girişimciliğin uzun soluklu bir serüven olduğunu bilerek girişimciliğe adım atsınlar, bilmedikleri kendilerini yeterli görmedikleri bir işe atılmamalarını öneririm. Dijital dünyayı ve dinamiklerine hâkim olmaları önemli bu dünyaya yatırım yapmalarını ve bu konuda sürekli kendilerini geliştirmelerini öneririm.