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Bir babanın en acı ‘yükü’

Siirtli 63 yaşındaki Abdullah Örün’ün kızı Çiçek, henüz 3 yaşındayken ateşli hastalık geçirmesi sonucu yürüyemez hale geldi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:08
Bir babanın en acı ‘yükü’

Siirtli 63 yaşındaki Abdullah Örün’ün kızı Çiçek, henüz 3 yaşındayken ateşli hastalık geçirmesi sonucu yürüyemez hale geldi. Eşinin vefatı nedeni ile son 8 yıldır kızının tüm ihtiyaçları ile ilgilenerek Çiçek’i sırtında taşıyıp gezdiren acılı baba, yetkililerden evladının tedavi edilmesi için yardım bekliyor.


Siirt’in Kurtalan ilçesinde yaşayan Abdullah Örün’ün, 29 yıl önce Çiçek ismini verdiği kız çocuğu dünyaya geldi. Eşi ve iki çocuğu ile mutlu bir hayat yaşayan Örün’ün, Çiçek’in 3 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu hayatı karardı. Geçirdiği hastalık sonucu yürüyemez duruma gelen Çiçek’in tüm bakımlarını eşi ile birlikte yapan baba Örün, bu süre zarfında tüm mal varlığını da kızının tedavisi için harcadı. Kızı için çalmadık kapı bırakmayan, baba Örün’ün hayatı, eşinin 8 yıl önce hayatını kaybetmesi ile alt üst oldu. Oğlunun evlenmesi ve eşini kaybetmesi sonrası tek odalı evde Çiçek ile birlikte yaşamaya başlayan baba Örün, kızının tüm ihtiyaçları ile bire bir ilgilenmeye başladı. Temizliğinden giyinmesine kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladığı kızını sırtına alıp sokağa çıkararak hava almasını sağlayan acılı baba, yetkililere seslenerek kızının tedavi ettirilmesini istedi.



Kızı gözlerinin önünde eriyor


Yaşadıkları zorlu süreçle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan baba Abdullah Örün, kızının 29 yaşında olduğunu ve yatağa bağlı olarak hayatını sürdürdüğünü söyledi. Baba Örün, “Kızımı İstanbul ve Ankara’daki çeşitli hastanelere götürdüm ama sonuç alamadım. Bütün mal varlığımı onun sağlığı üzerine harcadım. Evde bakım ücretini alıyoruz ama bu yetmiyor. 200 liradan aşağı bir bakıcı gelip kızıma bakmıyor, eşim olmadığı için bütün bakımlarını ben yapıyorum. Doktorlar 6-7 ay gibi bir fizik tedaviye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Maalesef benim durumum yok, bunu kimse de karşılamıyor. Şu anda çaresiz bir şekilde bekliyorum. Devlet büyüklerinden, yetkililerden yardım bekliyorum. Tedavisinin yapılmasını istiyorum. Ben 63 yaşındayım, bu durum artık bana çok büyük bir yük oluyor. Kızımı merdivenlerden taşıyorum, götürüp getiriyorum. Onu taşırken bir keresinde düşürdüm kafasını yere vurdu, bir ay kendine gelemedi. Şu anda yapacak bir şey yok, hayırseverlerden ilgilenmelerini bekliyorum” dedi.



“Yalnızlıktan çok sıkıldım”


Yürüme engelli 29 yaşındaki Çiçek Örün ise iyileşmek ve oyunlar oynamak istediğini söyledi. Çiçek Örün, “İstediğim her an dışarı çıkmak istiyorum, evde çok sıkılıyorum, kimse yanımda yok diye çok üzülüyorum. Yanımda biri olsa çok sıkılmazdım, ben de dışarı çıkmak istiyorum, oturmaktan sıkıldım. Bıktım artık, ben de iyileşmek istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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