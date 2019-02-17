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Bir Baba Hindi Mustafa’nın heykeli dikildi

Karşıyaka’ya değer katan isimleri yaşarken onurlandıran Karşıyaka Belediyesi, Çarşı’nın İskele girişine Kaf Sin Kaf’ın tribün sembolü, eski amigolardan Bir Baba Hindi Mustafa’nın heykelini dikti.

17 Şubat 2019 Pazar 13:26
Bir Baba Hindi Mustafa’nın heykeli dikildi

Karşıyaka’ya değer katan isimleri yaşarken onurlandıran Karşıyaka Belediyesi, Çarşı’nın İskele girişine Kaf Sin Kaf’ın tribün sembolü, eski amigolardan Bir Baba Hindi Mustafa’nın heykelini dikti. Duygusal anların da yaşandığı törende, yüzlerce taraftar Mustafa’nın mutluluğunu paylaştı.


Karşıyaka’da doğup büyüyen ve yaşamını Kaf Sin Kaf’a adayan Bir Baba Hindi Mustafa (Mustafa Baykara) ait olduğu yerde, Karşıyaka Çarşısı’nda ölümsüzleşti. Karşıyaka Belediyesi, taraftarın sevgilisi Mustafa’nın birebir boyutlardaki heykelini Çarşı’nın İskele girişine yerleştirdi. Açılış töreninde büyük bir sürpriz yaşayan Mustafa Baykara’yı, Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, STK temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve onlarca taraftar da yalnız bırakmadı. Törene katılanlar açılış sonrasında ‘Bir Baba Hindi Mustafa’nın heykeli ile bol bol fotoğraf çektirdi, tezahüratlar yapıldı.



“Kimse Çarşı’dan ayıramaz artık"


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “5 yıl çok özel işler yaptık ama bu en anlamlılarından birisidir. Taraftarın sevgilisi ‘Bir Baba Hindi Mustafa’nın heykelini, ait olduğu yere, Çarşı’ya yaptık. Artık kimse seni buradan ayıramaz. En son Karşıyakalı kalana kadar sen de burada olacaksın. Yanına gelip oturacaklar, fotoğraf çektirecekler. İyi ki varsın Mustafa abim. Sen taraftara abilik ve kardeşlik yaptın, yoldaşlık yaptın” dedi.


Mustafa Baykara ise “Bana bu gururu yaşatan Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:26
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