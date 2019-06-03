Bir ayet... Bir hadis...

Alaya alma

“Ey iman edenler! Hiçbir insan başka insanları alaya alıp küçümsemesin. Belki o alaya alıp küçümsedikleri, kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbir kadın da başka kadınları küçümseyip alaya almasın, belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbiriniz başka birinde ayıplar arayıp onu karalamasın ve kınamasın. Kötü lakaplarla sataşıp, atışıp birbirinizi aşağılayıp bu kötü lakaplarla birbirinize seslenmeyiniz. İman ettikten sonra kötü bir ad sahibi olmak ne çirkin şeydir. Artık her kim bu yasak ettiği şeylerden tevbe edip dönmezse, işte onlar zalimlerdir”

> (Hucurat-11)

Hor görme

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.” > (Müslim)