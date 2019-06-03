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Bir ayet... Bir hadis...

Ramazan ayının 29. ve son gününde siz okurlarımızla Hucurat Suresi'nin 11. ayetini ve Peygamber Efendimiz'in (sav) bir hadis-i şerifini paylaşıyoruz.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:24
Bir ayet... Bir hadis...

Alaya alma

Ey iman edenler! Hiçbir insan başka insanları alaya alıp küçümsemesin. Belki o alaya alıp küçümsedikleri, kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbir kadın da başka kadınları küçümseyip alaya almasın, belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbiriniz başka birinde ayıplar arayıp onu karalamasın ve kınamasın. Kötü lakaplarla sataşıp, atışıp birbirinizi aşağılayıp bu kötü lakaplarla birbirinize seslenmeyiniz. İman ettikten sonra kötü bir ad sahibi olmak ne çirkin şeydir. Artık her kim bu yasak ettiği şeylerden tevbe edip dönmezse, işte onlar zalimlerdir

> (Hucurat-11)

Hor görme

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.” > (Müslim)

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:24
  1. Hucurat suresi
  2. Ebu Hureyre
  3. Rasûlullah (sav)
  4. Müslim
  5. Bir ayet... Bir hadis...
  6. Peygamber Efendimiz (sav)

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