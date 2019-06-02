Bir ayet... Bir hadis...

Allah’ın anıldığı evler

“(Bu ışık, bu nur o) evlerdedir ki, Allah oralarda adının yüceltilmesine ve anılmasına izin vermiştir. O evlerde, sabah akşam Allah’ın yüceliğini ve kudretini dile getiren öyle kimseler vardır ki, bunları ne ticaret, ne de kazanma hırsı, Allah’ı anmaktan ve namaza devamlı ve duyarlı olmaktan ve zekat vermekten alıkoyabilir. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.”

> (Nur Suresi, 36- 37)

Allah’ı tesbih

Ebu Hureyre (ra)’den rivayete göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdular:

“Kim sabah akşam yüz defa sübhanellahi ve bihamdihi = Allah’ı kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ve eksiksiz övgülerin ona aid olduğunu bilerek ona hamdederim” derse onun söylediklerinin bir mislini veya daha fazlasını söyleyen kimse dışında, hiçbir kimse kıyamet gününde onun söylediğinden daha değerlisi ile gelemez.”

> (Müslim)