Bir ayet... Bir hadis...
Ramazan ayının 27. gününde siz okurlarımızla Bakara suresinin 83. ayetini ve Peygamber Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifini paylaşıyoruz.01 Haziran 2019 Cumartesi 13:53
Yetimi koru
Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.
> (Bakara - 83)
Yetimi gözet
Sehl İbni Sad (ra)’dan rivayete göre Rasulullah (sav): “Ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse cennette şöyle beraberce bulunacağız” buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını biraz açarak işaret etti.
> (Buhari)
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