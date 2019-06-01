Bir ayet... Bir hadis...

Yetimi koru

Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.

> (Bakara - 83)

Yetimi gözet

Sehl İbni Sad (ra)’dan rivayete göre Rasulullah (sav): “Ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse cennette şöyle beraberce bulunacağız” buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını biraz açarak işaret etti.

> (Buhari)