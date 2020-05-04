Bir ayet... Bir hadis…

Sevdiğiniz şeylerden verin

-Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. (Ali İmran-92)

Böyle infak edin

-Rasulullah (sav) buyurdu ki:

“Müslüman olan bir kul, sahip olduğu her bir maldan Allah yolunda bir çiftini infak ederse, cennetin kapıcıları onu mutlaka karşılar ve her biri kendi beklediği kapıdan girmesi için davet eder.” (Nesai)