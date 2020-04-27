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Dini Bilgiler

Bir ayet... Bir hadis...

Siz okurlarımızla, bid’at konusuna ilişkin bir ayet; merdud konusuna ilişkin de bir hadis paylaşıyoruz.

2020-04-27 11:56:00 -
Bir ayet... Bir hadis...

Bid’attan sakın

-“Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve Resûl’e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa-59)

Merdud

-Hz. Aişe (r.anha)’dan;

- Peygamber (sav) buyurdu ki; “Bir kimse dinimizden olmayan bir şeyi ihdas ederse, o şey merdudtur (reddedilmiştir).” (Buhari)

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