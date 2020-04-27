Bir ayet... Bir hadis...
Siz okurlarımızla, bid’at konusuna ilişkin bir ayet; merdud konusuna ilişkin de bir hadis paylaşıyoruz.
Bid’attan sakın
-“Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve Resûl’e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa-59)
Merdud
-Hz. Aişe (r.anha)’dan;
- Peygamber (sav) buyurdu ki; “Bir kimse dinimizden olmayan bir şeyi ihdas ederse, o şey merdudtur (reddedilmiştir).” (Buhari)