Bir ayet... Bir hadis...

Bid’attan sakın

-“Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve Resûl’e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa-59)

Merdud

-Hz. Aişe (r.anha)’dan;

- Peygamber (sav) buyurdu ki; “Bir kimse dinimizden olmayan bir şeyi ihdas ederse, o şey merdudtur (reddedilmiştir).” (Buhari)