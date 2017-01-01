Bir ayda Yedikule'ye ikinci proje

Real Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dokumacı, Yedikule Projesi için ön talepleri almaya başladıklarını, projedeki 120 dairenin 18 ay içinde sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

GELİŞİME AÇIK SEMT

İki yıldır üzerinde çalıştıkları Real Konaklar Yedikule’nin ulaşım kolaylığına dikkat çeken Dokumacı, ‘’Yedikule bölgesinde hastaneler, üniversiteler ve toplu ulaşım merkezleri bulunuyor. Burası zaman içinde daha da gelişecektir. Projemizde, 3+1, 4+1, 4+2 tripleks, 5+2 tripleks ve 5+2 dubleks olmak üzere 5 çeşit konut tipi yer alıyor. Metrekareleri ise 13 bin ila 17 bin lira aralığında değişiyor. Anahtar teslimler Aralık 2019’da olacak’’ diye konuştu.

“DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Real Group olarak yatırımlara hız kesmeyeceklerini belirten Dokumacı, “Durmak yok, yola devam” prensibiyle hareket ettiklerini ifade ederek, “Projeleri asla durdurmayacağız. Bugün fırsatı gören inşaat firmaları Türkiye’nin gelecek 20 yılına damgasını vuracak. İnşaat sektöründe kriz görmüyorum. Evet Türkiye’de inşaatta finans darlığı var ama burada akıllı proje yapan firmalar ve gerçekten ciddi şekilde dizayn anlamında, kalite anlamında öne çıkan firmaların önü çok açık. Kalite odaklı olacaksınız, yaptığın iş biraz aileye yönelik olacak” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ PROJELER GELİYOR

Zeytinburnu’nda yaklaşık 30 bin metrekarelik bir yerlerinin daha olduğunu söyleyen Dokumacı,’’Burada 800 milyon liralık bir projeyi inşallah gerçekleştireceğiz. Bunu da inşallah yılın son çeyreğinde yapmaya başlayacağız. Çengelköy’de 300 milyon liralık bir projemiz var. O da 2019’un ilk çeyreğinde inşallah başlatacağımız projelerden bir tanesi olacak. Maslak’ta 400 milyon lira değerinde bir projemiz olacak. Yeşilköy Florya’da da bir proje geliştireceğiz’’ dedi.