  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bir ayda 8 koyun çalışmıştı... Çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı
Yerel

Bir ayda 8 koyun çalışmıştı... Çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde son bir ayda 8 koyun çalan hırsız, son işinde çaldığı motosikleti satmaya kalkınca yakayı ele verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 23:40:00 -
Bir ayda 8 koyun çalışmıştı... Çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ekim ayı içerisinde farklı tarihlerde Arslanlı Mahallesi’nde 8 adet koyun çalan S.T isimli hırsız Yeşil Mahalle’de çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı. Polis ekiplerinin bir aydır peşinde olduğu hırsız yakayı ele verdi. Müşteri kılığına giren polise motosikleti satmaya çalışan şüpheli suç üstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli S.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahsın hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hünnap bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor
Kadın - Aile

Hünnap bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor

Antikanser özelliği taşıyan Hünnap bitkisi birçok hastalığın tedavisinde de kullanılıyor.
İşte 2020’de dünyada kullanılan maske sayısı
Korona Virüs

İşte 2020’de dünyada kullanılan maske sayısı

Koronavirüs salgını sürecinde dünyada 2020'de bir dakikada 3 milyon maske kullanıldı.
CHP tezkereye böyle kılıf uydurdu!
Gündem

CHP tezkereye böyle kılıf uydurdu!

TBMM'de oylanacak olan tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıklayan CHP yönetimi, şimdi de sosyal medya hesaplarından tezkereye 'hayır' demeler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay