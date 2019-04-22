Bir ayda 14 bin 131 araca para cezası uygulandı Kayseri’de Mart ayı içinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda 14 bin 131 araca para cezası uygulandı.

Kayseri’de Mart ayı içinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda 14 bin 131 araca para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda 67 bin 861 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksikliği görülen 14 bin 131 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tazim edildi. 100 ceza puanını dolduran 203 sürücünün sürücü belgelerine geçici olarak el konulurken, 464 araç çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında 516 adet yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 379 kişi yaralandı.

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