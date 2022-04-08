Bir Avrupa ülkesinde daha enflasyon rekoru kırıldı! 15 yılın zirvesinde

Ülkede TÜFE Mart'ta yıllık yüzde 8.5 ile 2007'den beri en büyük artışı kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 8.8'di.

Çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 9.1 ile yaklaşık 21 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enflasyonist baskıları artırması yükselişte etkili oldu. 24 Şubat'ta başlayan işgal sonrası Macar para birimi forint euro karşısında yüzde 5'e yakın düşüşle en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Ülkede gerçekleşecek seçimler öncesi rekor yüksek harcamalar ve tedarik zincirindeki sıkıntılar da enflasyonun yükselişinde etkili oldu.

Macaristan Merkez Bankası dün bir haftalık mevduat faizini değiştirmeyerek yüzde 6.15'te tutmuştu. Bu, AB'deki en yüksek faiz oranı.