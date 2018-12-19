Bir asırlık gazete yeniden yayımlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Şehitkamil Belediyesi tarafından 20 Aralık 1918'de Antep savunmasını anlatmak için yayın hayatına başlayan "Ayntâb Haberleri Gazetesi"nin ilk sayısı Türkçeye uyarlandı.

Bir asır önce Kethüdazade Hüseyin Cemil, Ali Kemal Göğüş ve Celal Kadri Barlas önderliğinde çıkartılan gazete, 100 yıl sonra Osmanlıcadan Türkçeye çevrildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gazetenin, Antep'in gazilik sürecinde yaşadığı hadiseler açısından çok kıymetli bilgiler verdiğini belirterek, ilk sayısını 100 yıl sonra yeniden gündeme getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şehrin basın tarihini yakından ilgilendiren önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Fadıloğlu, gazeteyi hem orijinal dilinde hem de Türkçe çevirisiyle okuyucuların takdirine sunmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Gaziantep'in tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Rıdvan Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en mümtaz şehirlerinden olan Gaziantep, tarih boyunca önemli bir stratejik konuma sahip olmuştur. Doğuda Persler, güneyde ise Araplar ile asırlarca yakın siyasi ve kültürel etkileşim içinde olan şehir, kendi benliğini kaybetmeden yüzyıllar boyu siyasi ve kültürel varlığını sürdürmüştür. Gaziantep, coğrafi konumu itibarıyla kuzeyden güneye, doğudan batıya giden ana yollar kesişme noktası üzerinde yer almıştır. Tarihi süreç içerisinde farklı isimlerle telaffuz edilen şehre, her medeniyet kendi kültüründe katkı sağlamıştır. Dolayısıyla tarihin en eski, renkli, gizemli ve çok kültürlü evrensel şehirleri arasında yer almıştır."

Gelecek için en önemli yol haritasının tarih olduğunu vurgulayan Fadıloğlu, "Unutarak, yanlış bilerek veya inkar ederek gelişmek mümkün değildir. Geçmişini tanımayanlar, geleceklerine güvenemezler. Bu anlamda kendi kimliğine sahip çıkma ve bunu geleceğe taşımayı kendimize görev addederek, elimizden geldiğince bu yolda katkı ve destek olmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazetenin Milli Mücadele döneminde bir avuç müteşebbis tarafından çıkarıldığını anımsatan Rıdvan Fadıloğlu, Osmanlıcaya ilgi duyanların ve öğrenme arzusunda olanların göz önüne alınarak metnin orijinal hali ile günümüz Türkçesine çevrilmiş kısmının bir arada yayımlandığını da vurguladı.