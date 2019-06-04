Bir asırlık bayramlaşma geleneği devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde köyün kuruluş yılı olan 1880 yılından beri bayram namazından sonra mezarlık ziyareti yapılarak mezarlıkta bayramlaşma geleneği devam ediyor.

Gümüşdere köyü halkı büyük dedelerinden kalan geleneği yaşatmak için Bayram namazı sonrası kabristan ziyareti gerçekleştirip mezarlıkta köylü halkı toplu olarak bayramlaşıyor. Köy Muhtarı Basri Demirkaya, "Dedelerimiz 1880 yılında Bulgaristan dan gelerek köyümüze yerleşmişler bu yıldan beri köyümüzün erkekleri hep birlikte bayram namazı kıldıktan sonra mezarlık ziyareti gerçekleştiriyoruz. Burada yapılan dualardan sonra mezarlıkta köy halkı bayramlaşıyor. Bu geleneği şu ana kadar hiç aksatmadan devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.