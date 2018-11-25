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Suriye'de bir Arap ülkesinden PKK'ya askeri destek!

Amerikan merkezli VOA'ya açıklamalarda bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü, Körfez'deki bir Arap ülkesinin Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki çatışmalarda terör örgütü PKK/YPG'yi desteklemesi için geniş bir askeri konvoy gönderdiğini ileri sürdü.

25 Kasım 2018 Pazar 08:21
Suriye'de bir Arap ülkesinden PKK'ya askeri destek!

Suriye'de ABD'nin desteğiyle hareket eden terör örgütü PKK/YPG ile bir diğer terör örgütü DEAŞ ülkenin doğusunda yer alan petrol bölgesi Deyrizor'da çatışmaya devam ediyor.

VOA'nın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre, Deyrizor'daki terörist PKK/YPG güçlerine bir Arap ülkesinden de destek geldi. Bir Arap ülkesinin gönderdiği büyük bir askeri konvoyun Deyrizor yakınlarında konuşlandığı belirtildi.

Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdulrahman VOA'ya yaptığı açıklamada, "Sahadaki kaynaklarımız, DEAŞ'ın hala küçük oranda da olsa varlığını koruduğu Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bir askeri konvoy bulunduğunu belirtti" dedi.

Körfez ülkelerinden

Konvoyun hangi ülkeye ait olduğunu doğrulatamadıklarını belirten Abdulrahman, "Yüksek ihtimalle bir Körfez ülkesinden" ifadelerini kullandı.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 08:21
  1. suriye
  2. pkk
  3. DAEŞ
  4. arap ülkesi
  5. Deyrizor

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