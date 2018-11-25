Suriye'de bir Arap ülkesinden PKK'ya askeri destek!

Suriye'de ABD'nin desteğiyle hareket eden terör örgütü PKK/YPG ile bir diğer terör örgütü DEAŞ ülkenin doğusunda yer alan petrol bölgesi Deyrizor'da çatışmaya devam ediyor.

VOA'nın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre, Deyrizor'daki terörist PKK/YPG güçlerine bir Arap ülkesinden de destek geldi. Bir Arap ülkesinin gönderdiği büyük bir askeri konvoyun Deyrizor yakınlarında konuşlandığı belirtildi.

Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdulrahman VOA'ya yaptığı açıklamada, "Sahadaki kaynaklarımız, DEAŞ'ın hala küçük oranda da olsa varlığını koruduğu Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bir askeri konvoy bulunduğunu belirtti" dedi.

Körfez ülkelerinden

Konvoyun hangi ülkeye ait olduğunu doğrulatamadıklarını belirten Abdulrahman, "Yüksek ihtimalle bir Körfez ülkesinden" ifadelerini kullandı.

(Habertürk)