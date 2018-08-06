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Bir Arap ülkesi daha resti çekti! İlişkiler kesildi

Bahreyn, Suudi Arabistan’ın içişlerine karıştığı sebebiyle Kanada ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:00
Bir Arap ülkesi daha resti çekti! İlişkiler kesildi

Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik kriz büyüyor. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bahreyn’in Kanada’nın Suudi Arabistan içişlerine karışmasını reddettiğini, Suudi Arabistan’ın Kanada’ya karşı uyguladığı her türlü diplomatik eylemi desteklediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kanada’nın yanlış bilgilere dayanarak Suudi Arabistan’da tutuklanan aktivistlerin serbest bırakılması talebinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtildi. Açıklamanın devamında bölgede güvenlik ve istikrar için Bahreyn’in her zaman Suudi Arabistan’ın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceği ifade edildi. 

 Suudi Arabistan, bugün içişlerine karıştığı gerekçesiyle Kanada ile tüm yeni ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla, diplomatik ilişkilerini dondurduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:00
  1. kanada
  2. suudi arabistan
  3. bahreyn

YORUM YAZ

  • Metin GülMetin Gül5 dk önce
    Kanadanın umrundayı sanki.
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