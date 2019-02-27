“Bir arada yaşama ahlakına halel getiren tefrika faaliyetlerine karşı uyanık olmalıyız”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ÖNDER İmam Hatipler Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “İlahiyata Hazırlık Projesi Kapanış Programı”na katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, “Bu ülkenin bütün gençleri bizimdir” ifadesini kullanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur’an kurslarımız, Gençlik Merkezlerimiz, KYK çalışmalarımız, sosyal ve kültürel din hizmeti faaliyetlerimizle bütün gençlerimize ulaşmanın ve onlarla tanışmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

“İslam’ın ilkeleri sizin elinizle dünyanın her yerine ulaşmalıdır”

Başkan Erbaş, öğrencilere, “İnancınızı sahih bilgiler üzerine bina edin” tavsiyesinde bulunarak, “İslam’ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleri sizin elinizle ve gayretlerinizle dünyanın her yerine ulaşmalıdır” dedi.

Okumanın ve farklı alanlarda da bilgi sahibi olmanın önemine işaret eden Başkan Erbaş, “Bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetir. İslam medeniyeti bir bilgi ve bilim medeniyetidir. Okumayı, anlamayı, aklını kullanmayı, bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden birçok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin varlığını hepimiz biliyoruz. Bu inanç ve azimle Müslüman âlimler, 7. Yüzyıldan Rönesans’a kadar 7 asır boyunca ilmin bütün alanlarında insanlığın inkişafına öncülük etmişlerdir” diye konuştu.

Başkan Erbaş, bilgiyi ihmal eden ülkelerin geri kaldığına, kavga, fitne ve işgal kıskacında zor süreçler yaşadıklarına dikkat çekti.

Öğrencilere, son iki asırda dünyada yaşanan gelişmeleri, Müslümanların birlik ve beraberliklerini zedeleyen durumları öğrenmelerini söyleyen Başkan Erbaş, “Bir arada yaşama ahlakına halel getiren ırk, din, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden tefrika faaliyetlerine karşı uyanık ve bilinçli olmalıyız” uyarısında bulundu.

“Bütün imkânlarınızla iyiliklerin çoğalması ve kötülüklerin azalması için gayret edin”

Müslümanın düşünce ve ahlakının iki büyük ve önemli boyutu olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Birincisi, yaratana yani Allah’a itaat ve teslimiyettir. İkincisi yaratılana yani can taşıyan her varlığa karşı şefkat ve merhamettir. İşte bu inançla, Kur’an-ı Kerim ve sünnetin izinde kurulan İslam medeniyeti, merhametin, güzel ahlakın, bir arada yaşamanın en güzel örnekleriyle doludur.

Müslümanlar tarih boyunca Endülüs’ten, Mezopotamya’ya, Osmanlıdan, Afrika’ya hâkim oldukları coğrafyalarda ve dönemlerde hukukun ve adaletin teminatı olmuşlar, din, dil, ırk, renk ayrımı yapmaksızın herkesin temel hak ve özgürlüklerini dokunulmaz kabul etmişler, yaratana itaat ve yaratılana merhamet ahlakının en güzel örneklerini sunmuşlardır.

Esasında bugün insanlığın en büyük sorunu bu ahlak ve hukuku ihmal etmesi, hatta bazı yerlerde kaybetmekle yüz yüze kalmasıdır. Yaşanan savaşların, kaosların, bireysel ve küresel krizlerin temelinde insanın kendine yabancılaşması, yaratılış gayesini unutması, Rabbine kayıtsız kalması vardır.”

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Başkan Erbaş, sözlerini şu tavsiyelerle bitirdi:

“Gencin süsü güzel ahlakıdır. En küçük davranışlarınızda bile, edep, nezaket ve zarafeti asla ihmal etmeyiniz. Bütün imkânlarınızla, bildiğiniz ve yaşadığınız güzelliklerin hayata taşınması, iyiliklerin çoğalması ve kötülüklerin azalması için gayret edin. Faydalı çalışmalara katılın ve destek olun.”