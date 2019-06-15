Bir aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için ön tekerlek söküldü, 2 saat uğraşıldı

Bilecik’te bir aracın motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için önce sağ ön tekerlek söküldü, ardından 2 saatlik uğraş sonunda kedi kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Tevfik Bey Caddesi üzerinde park halindeki 11 EH 500 plakalı otomobil sahibi İbrahim Ayhan aracını çalıştırmak istediği esnada motor kısmında kedi sesi geldiği fark etti. Kendi imkanları ile kediyi çıkarmaya çalışan araç sahibi bunda başarılı olamayınca, 110 İtfaiye ekiplerini arayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler motor kısmını açarak kedinin aracın kartel kısmına sıkıştığı anlaşıldı. Sağ ön tekerliği söken ekipler yaklaşık 2 saatlik uğraşın sonunda kediyi sıkıştığı yerden kurtardılar. Çıkartılan kedi o anda olay yerinde olan bir çocuğa verildi. Kediyi seven çocuk ona su ve mama vermesinin ardından kediyi serbest bıraktı.