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Bir araç cami önündeki yayalara çarpıp kaçtı

İngiltere’nin Birmingham kentinde bir aracın cami önündeki yayalara çapıp kaçması sonucu 2 kişi yaralandı

27 Nisan 2018 Cuma 21:47
Bir araç cami önündeki yayalara çarpıp kaçtı

Polisten yapılan açıklamada , Londra’nın kuzeyindeki Birmingham’da öğleden sonra bir aracın cami önündeki yayalara çaparak kaçtığı bildirildi.

2 KİŞİ ARANIYOR

Olayda 20’li yaşlarında iki erkeğin yaralandığı belirtilirken, görgü tanıklarının ifadelerine ve güvenlik kamerası kayıtlarına başvuran polisin olaya karışan aracı tespit için çalışma başlattığı kaydedildi.

Olayın niteliğiyle ilgili bu aşamada kesin bir açıklama yapmaktan kaçınan polis, terör saldırısının da ihtimaller arasında değerlendirildiğini ifade etti. Aracın çarptığı kişilerden birinin hafif yaralandığı, başından yaralanan diğer kişinin ise tedavi altına alındığı ifade edildi.

RAMAZAN AYI'NDA DA SALDIRI OLMUŞTU

Geçen yıl haziran ayında Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde bir İngiliz, kullandığı kiralık kamyoneti teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan "terör bağlantılı cinayet" ve "cinayete teşebbüs" suçlarından 43 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 21:47
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